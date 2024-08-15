亞洲資產管理中心計畫進經發會 金管會主委：9月端方案

金管會主委彭金隆15日指出，因金管會拋出打造的亞洲資產管理中心方案計畫，列入行政院經濟發展委員會（經發會）時程，等待開完顧問會議後，彙整顧問意見，預計9月將正式對外推出整套亞洲資產管理中心計畫。

根據金管會規劃，彭金隆指出，期望兩年先推動法規鬆綁、政策宣示、突破結構，兩年時間做到讓市場有感，等待計畫登場，四年有變，包括資產管理規模、資產參與人數與家數增進，市場有明顯變化、得到國際認可，最終希望6年有成，成功將台灣打造成亞洲資產管理中心之一。

彭金隆指出，台灣金融市場需要發展，但要以安全為前提，例如開車前會試煞車，不踩煞車無法發動車子，踩住後一定安全，上車目的是為了踩油門往前，金融市場要發展，但要在安全前提下促進市場發展。

彭金隆15日以「建立安全與發展並進的新金融市場」為題，於台灣上市櫃公司協會第五屆第一次會員大會演講，首次揭露亞洲資產管理中心方案計畫，將會延後到9月正式對外公布。

彭金隆說，這是他上任後首次處女秀演講，他在監理上不是一張白紙，過去曾經在保險局工作11年，後續回學校任教，現在重返金管會看到許多老戰友，他因為相當認同賴清德提出的六大金融政見，因此同意接下金管會主委職務。他上任後走訪很多金融機構，金融業界聽聞亞洲資產管理中心計畫，都相當雀躍，期許所有金融業都可以參與，金融業如果需要一個新方向與市場，政策會配合、市場會呼應，因為永續發展是金管會期許金融業要走的真正方向。

針對此計畫，彭金隆先與新加坡與香港模式為比較，認為兩市場定位分別在金流與外資，日本也在推動、情形與台灣類似，新加坡經驗無法複製，雖然台灣因為多元產業，無法針對特定產業給予獨特稅負優惠、也缺乏語言優勢，但台灣仍有產業優勢、民間藏富於民、投資動能豐富三大優勢，例如許多國人相當關心自己的資產與財富，在面對高齡社會來臨時候，感知特別強烈。

彭金隆指出，假設台灣要成為亞洲資產管理中心，認為首先必須以留財與引資並重，其次投資台灣支持產業為核心政策，鎖定高資產個人與家族、退休基金、本國法人，海外台商等目標客戶，建立在過去台灣擁有一定財富管理規模基石上，急起直追資產管理，透過私人銀行強化、創投PE、家族辦公室、外國資產管理公司等多元化機構，創造多元投入。

彭金隆最後承諾，金管會將會跨部會協商，爭取更多誘因，讓台灣更有可能成為亞洲資產管理中心。

上市櫃公司領導者也把握機會提問，台灣上市櫃公司協會理事長黃偉祥提問，外匯管制會稍微放鬆嗎？彭金隆回應，稅率外匯是重要優勢，但匯率是央行主政範疇，金管會尊重央行，但會盡量與央行溝通協調，範圍內給重大協助。

另外也有上市櫃業者詢問，是否重啟亞洲金融盃，推動更多國銀前往海外設新據點？彭金隆回應，要看銀行量能與客戶分布，但金管會政策上是鼓勵國銀在海外申設據點。

悠遊卡董事長陳淑娟則提問，是否支持維持金融創新，台灣能與歐洲一樣，成立有特色性的銀行，例如虛擬貨幣銀行？彭金隆回應，金管會希望開放多元的機構其企圖心是存在的，我們也針對純網銀未來將開放更多業務鬆綁，新型態業務都沒有放棄，審慎看情況但態度開放。