中信銀18度奪 The Asian Banker 臺灣最佳個人金融銀行

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）以數位科技持續提升個人金融、法人金融、資本市場服務品質，其卓越表現屢獲肯定，15日18度榮獲國際知名財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）頒發「臺灣最佳個人金融銀行」（Best Retail Bank in Taiwan），同時奪下「全球最佳商戶金融服務」（Best Merchant Service Initiative, Global）、「亞太最佳客戶貸款旅程技術創新」（Best KYC & Customer Onboarding Technology Implementation in Asia Pacific）等9項殊榮，優異的成績傲視臺灣金融業。

《The Asian Banker》（亞洲銀行家）舉辦「Taiwan Awards 2024」，由中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠、支付金融事業處處長陳德風資深副總經理、法人金融產品處處長蕭志鵬資深副總經理、數位科技處處長王俊權資深副總經理、金融商品行銷處處長邱英明副總經理、數位平臺經營處代理處長李雅婷副總經理出席領獎。《The Asian Banker》（亞洲銀行家）針對臺灣金融機構的財務表現、數位轉型與客戶體驗等10項指標，遴選出臺灣最優秀之最佳個人金融銀行得主。

主辦單位指出，中國信託銀行不斷精進數位化和創新服務，利用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）及大數據分析，提升逾740萬客戶的數位旅程獲評審團高度讚譽。楊淑惠執行長表示，中國信託銀行致力於掌握趨勢及技術，更思考創新和突破，得以蟬聯「臺灣最佳個人金融銀行」，是對中國信託銀行莫大肯定，中國信託同仁唯有發揮創意，升級產品與服務，才能符合日新月異的金融需求。

值得一提的是，中國信託銀行亦將數位創新技術應用於支付及金融產品，如推出臺灣首家支援消費者與商戶支付的跨iOS、Android平臺手機刷卡機，以及「中國信託行動e-Cash APP」引領創新中小企業數位服務兩大產品，榮獲「全球最佳商戶金融服務」（Best Merchant Service Initiative, Global）；更以數據分析精準辨識客戶貸款需求，於最適時間提供客製化數位服務，獲頒「亞太最佳客戶貸款旅程技術創新」（Best KYC & Customer Onboarding Technology Implementation in Asia Pacific）。

中國信託銀行攜手台灣人壽保險公司試辦的「數位驗證同意行動投保服務」則協助客戶透過中國信託行動銀行APP身分驗證後數位簽署，以無紙化方式完成投保，奪得「臺灣最佳銀行即服務」（Best Banking as a Service Implementation in Taiwan）。此外，中國信託銀行為守護客戶資產，運用AI將數據分析納入詐欺偵測中，並評估客戶風險程度，虛實整合防護網串聯自動化通路與臨櫃防護，勇奪「臺灣最佳客戶防偽冒服務」（Best Anti-Fraud Customer Initiative in Taiwan）。

身為臺灣最大保管銀行以及唯一於香港市場提供保管銀行服務的本國銀行，中國信託銀行於法人金融業務發展上亦寫下佳績，且連續10年拿下「臺灣最佳保管銀行」（Best Custodian Bank in Taiwan）。

現金管理服務方面，2023年以客戶視角全新打造無斷點一站式收款，並成為臺灣首間於海外分行推出無紙化付款流程的銀行，同時與思愛普軟體系統股份有限公司（SAP）合作，打造「銀企直連串接金融解決方案」，憑藉廣泛產品線、數位化、客製化等優勢獲頒「臺灣最佳現金管理銀行」（Best Cash Management Bank in Taiwan）。

中國信託銀行之資本市場則摘下臺灣金融機構首座「臺灣最佳衍生性金融商品銀行」（Best Financial Derivatives Provider in Taiwan）及「臺灣最佳外匯交易」（Best Transactional FX Deal in Taiwan）大獎，得獎主因為藉由專業團隊提供客戶精準市場分析、客製化離案風電專案及持續開發設計金融服務產品，配合高度風險管理備受各界肯定。中國信託銀行將穩健朝向「臺灣第一、亞洲領先」領導品牌邁進，透過創新、落實ESG（Environmental, Social, Governance）及公平待客原則，期許成為最值得信賴的金融領導品牌。