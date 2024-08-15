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新光銀發揮同理心力量 獲「TSAA 台灣永續行動獎」銀獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光銀行榮獲台灣永續能源研究基金會主辦2024「TSAA台灣永續行動獎」銀獎肯定，由副總經理邱柏洋(右)代表接受經濟部政務次長陳正祺(左)頒獎。新光銀行／提供
新光銀行榮獲台灣永續能源研究基金會主辦2024「TSAA台灣永續行動獎」銀獎肯定，由副總經理邱柏洋(右)代表接受經濟部政務次長陳正祺(左)頒獎。新光銀行／提供

2024年「TSAA台灣永續行動獎」日前盛大舉辦頒獎典禮，新光金控（2888）子公司新光銀行以「身障友善 同理心力量」榮獲SDG.10減少不平等-銀獎，由副總經理邱柏洋代表出席受獎。

邱柏洋表示，新光銀行落實聯合國身心障礙者權利公約（CRPD），致力將同理心與金融服務結合，積極推動多項創新計畫，提升身障者的金融教育與社會參與，消弭弱勢族群的金融素養落差。自2022年起即開始聚焦身障者金融自主議題，透過訪談理解身障者經濟弱勢原因，及規劃各年齡層的金融方案，促進多元客群的金融權益。

新光銀行結合其核心能力，與彤鳥社會企業合作，就身障兒少方面透過「小小銀行家金融體驗」活動提供真實的銀行業務體驗，激發其對金融的興趣，並從小培養他們的財務管理能力；青壯年身障族群，新光銀行推動了「數位便利．身障無礙 金融識能培力課程」，引導身障者提升理財識能及數位金融工具的認識，增加其自主理財的便利性；另外更與新活藝術合作，將藝術創作課程與金融防詐宣導結合，與中高齡身障者進行藝術創作的同時舉辦防範詐騙說明，以提高身障者對金融詐騙的警覺性，幫助他們保護自己的財務安全。

此外，新光銀行長期投入社會公益，結合企業志工的投入，與台灣幼兒棒球聯盟協會等機構合作，鼓勵員工利用週末陪伴身障兒童進行棒球陪練參賽，促進了社會對身障兒童的理解和支持；內部更舉辦「公平待客同理心工作坊」邀請員工透過親身體驗不同障別的障礙，包含視、聽、肢障後，分組探討如何以公平和同理心對待客戶，從而設身處地為客戶著想，提高服務質量。

未來新光銀行將持續以金融友善、金融平權及公平待客等目標，為推動身障友善社會做出積極貢獻，共創多元社會共好。

數位金融 新光金控 財務管理 身障者

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