彭金隆：台灣有三大優勢發展資產管理中心 9月初揭露全盤計畫

金管會主委彭金隆今日在台灣上市櫃協會會員大會發表專題演講，除了深入闡述上任後四大政策之外，亦更具體的揭露未來推動亞洲資產管理中心計畫。彭金隆會後受訪時也指出，配合經發會開會及結論，原訂8月20日對外公布整個亞洲資產管理中心細節內容的時程，會延到9月初。

彭金隆表示，未來打造亞洲資產管理中心，會朝人、錢、商品、機構參與者和足夠的誘因這五大面向，來建構未來整個施政藍圖，九月初把整套計畫向社會作說明，未來希望二年內先作法規鬆綁及結構突破市場有感，四年有變，即市場明顯改變例如，參與深度及人數加速，六年有成，得到國際認可與肯定。

他指出，挑戰很多，需要大家努力，但市場很期待，因為金融業需要新方向及新市場，政策會配合，市場會呼應該訴求。

彭金隆還舉AI為例，鼓勵要對台灣發展亞洲資產管理中心有信心，他說，這個計畫雖然不易，但就像AI：「說了十幾年，時機一到就發展成功了！」就好比台灣資本市場最近五年的發展，已超過20年前的預料，很多關鍵性產業，已占有世界重要的地位，能見度也和20年前不同，國外投資人更有濃厚投資興趣，加上國人累積的財富，已有很多可參考的對象。

對其他國家的經驗，彭金隆認為，最典型的是新加坡，可學習但不能複製，他強調，並非要取代對方或複製，台灣雖然沒有稅賦、語言的優勢，但也有自己的優勢，例如，台灣正因為多元產業，很難全體給予稅賦優惠、匯率自由程度也有限，但台灣有產業、民間財富、投資動能三大有國際競爭力的優勢。

針對資產管理中心，他也說，留財為主、引資為輔，先對高淨值家族，本國機構投資人，退休基金、本國法人、海外台商這些，並結合二大金流，以多元化的機構來強化多元的投入，爭取更多誘因，並透過跨部會來協商，讓台灣更有可能成為亞洲資產管理中心。

彭金隆也承認，監理工作的確不討喜，正如同有人告訴他金管會在各部會裡，先前被谷歌評分只有1.5分而已，低於很多部會，但安全與發展並進，就好比開車的油門與剎車，未來會在安全的前提之下，促進市場的發展。

他也指出，上任之後第一個工作，就是建立金融創新法規調適平台，建立常態化的監理機關和金融產業的對話平台，分成銀行、證期、保險、科技創新四大區塊。特別是先前的作法，是透過公協會每年或每幾年提出白皮書：「但一年只一度，很難即時反應！」且角度太單一，離可實現過程仍要花很多時間溝通，因此他才建立起常態性的法規調適平台，並指定每局副局長參與討論，收集產業問題，可行的立刻帶回來，快速評估調適法規，也讓同仁很快接地氣了解市場動向，這種常態性持續性非常重要，業者不用認識主委，就可透過該常設性平台提出。

該平台成立後也邀集學界精英參與。彭金隆再舉例，曾有人跟他說，「金融業遲早是科技業」，這句話現在他體會越來越深，過去金融業是高度監理與保護的行業，都只是在圈子裡觀察業者的行為，但面對很多跨國、新金融型態的競爭，和科技業合作越來越重要。他進而指出金融科技發展的五大策略，第一是要有容錯的空間，由於攸關民眾福祉要謹慎，因此，國外是設立場域作創新實驗，現在的監理沙盒，要修法來改善。

另外，也有輕量沙盒來試辦，這個概念是先作完試驗，再來修改規定，金管會行政規則、函釋、解釋、公協會自律規範，就可直接處理，並以此鼓勵金融業和科技業合作，提出更有效率方法。例如，網紅，youtuber，創業者，無法取得財務資料，已有銀行透過參加輕量沙盒，用大數據模型來取代傳統的資料。彭金隆也表示，基於鼓勵金融機構打團體戰，金管會很快會開放法令，金控及金融業者，專利的部分可外溢銷售給其他業者一起分享，以作集體開放。

其他包括了實體世界資產代幣化，RWA、開放金融機構保管虛擬資產，希望以此產生更多獨角獸來刺激市場，開放更多純網銀業務，及數位保險公司，讓台灣有更多不同金融業態出現在市場。

現場台灣上市櫃公司協會理事長黃偉祥提問，能否開放外匯管制來推動中心的建置？彭金隆表示，這是央行主政範疇，但會儘量向央行爭取鬆綁。

此外也有與會者提問，台灣赴海外設分行不多，尤其和日本大陸相比大有差異，能否開放增設更多海外據點幫助企業？彭金隆回應，這仍要看銀行的量能和客戶的分布來評估設點。

彭金隆回答悠遊卡公司董事長陳淑娟提問時也指出，金管會從未放棄新型態業務，例如開放更多純網銀業務、純網保這些。