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國泰金通過兩年發債400億元額度 領先同業新設「氣候長」一職

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金控（2882）15日經董事會決議通過，辦理主順位公司債發行案，發行總額上限為400億元，創下單次發債的歷史新高紀錄。本報資料照片
國泰金控（2882）15日經董事會決議通過，辦理主順位公司債發行案，發行總額上限為400億元，創下單次發債的歷史新高紀錄。本報資料照片

國泰金控（2882）15日經董事會決議通過，辦理主順位公司債發行案，發行總額上限為400億元，創下單次發債的歷史新高紀錄；據悉，國泰金主順位公司債得向主管機關申請總括申報額度，並依實際需求於二年內擇機一次或分次發行，額度為申報生效後兩年內有效，發行期限將不超過10年。

此外，國泰金今天也同步公告新設「氣候長」一職、奪下國內金控的「頭香」。國泰金首任氣候長由國泰金控副總經理黃景祿擔任。國泰金說明，新設氣候長，主要為強化ESG氣候策略，因應道瓊永續指數DJSI指標，以組織化推動與擬定氣候相關策略、加強氣候風險評估的治理與管理機能。

國泰金控今日決議通過主順位債400億元額度，國泰金高層說明，主要是隨美國通膨持續降溫，市場預期聯準會將於9月啟動降息循環，美債10年期利率已自4月下旬高點4.71%，回落86個基本點至3.85%；台債10年期利率也自高點1.8%，走低26個基本點至目前約1.54%，預期我國央行可望隨聯準會步調採行寬鬆貨幣政策，為規劃發行中長期債券的良好時機，將有助於金控鎖定相對穩定低成本的融資、優化負債結構、進一步強化流動比率。

除國泰金控外，旗下子公司國泰世華銀行今天亦取得董事會授權，今年度得視市場狀況，擇機發行無擔保次順位金融債券新台幣（或等值外幣）175億元。

公司債 國泰金控 聯準會 降息

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