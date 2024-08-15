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美國通膨放緩 新台幣震盪小升收32.301元

中央社／ 台北15日電
美國7月消費者物價指數（CPI）增幅低於預期，顯示通膨持續降溫，美元指數走疲，儘管台股下跌，新台幣兌美元仍震盪收升，今天收盤收32.301元，升0.3分，台北及元太外匯市場總成交金額16.92億美元。路透社
美國7月消費者物價指數（CPI）增幅低於預期，顯示通膨持續降溫，美元指數走疲，儘管台股下跌，新台幣兌美元仍震盪收升，今天收盤收32.301元，升0.3分，台北及元太外匯市場總成交金額16.92億美元。路透社

美國7月消費者物價指數CPI）增幅低於預期，顯示通膨持續降溫，美元指數走疲，儘管台股下跌，新台幣兌美元仍震盪收升，今天收盤收32.301元，升0.3分，台北及元太外匯市場總成交金額16.92億美元。

美國7月CPI年增2.9%，顯示通膨如預期減緩，加強市場對聯邦準備理事會（Fed）於9月降息的預期，美股3大指數收高，費城半導體指數小跌，美元指數則延續疲弱態勢。

台股今天陷入修正，台積電等權值股熄火，高價千金股大立光貼息，加權指數失守22000點及月線約21980點，終場收在最低21895.17點，下跌132.08點。

新台幣兌美元今天開盤價為32.28元，而後各方勢力多有進場，匯價陷入拉鋸，最高32.27元、最低32.335元，終場小升作收，呈現股匯不同調。

外匯交易員指出，雖然美國最新CPI數據有利於強化降息預期，但市場多已提前反應，今天新台幣盤勢偏向整理，後續關注各項經濟數據是否支持美國經濟往軟著陸的方向走，另外，8月底的全球央行年會上，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）演說釋放何種訊號，也是市場矚目焦點。

根據央行統計，美元指數今天小跌0.02%，亞幣當中，人民幣最弱、貶值0.13%，韓國休市，新台幣小升0.01%、日圓升值0.14%。

CPI 外匯 新台幣 消費者物價指數 美元指數 美國經濟 通膨 降息

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