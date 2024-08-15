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彭金隆：安全是金融市場基礎 目標是永續發展

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
金管會主委彭金隆晚間應邀出席台灣上市櫃公司協會舉辦「東方領袖講座」，「建立安全與發展並進的新金融市場」進行演講。記者黃義書／攝影
金管會主委彭金隆晚間應邀出席台灣上市櫃公司協會舉辦「東方領袖講座」，「建立安全與發展並進的新金融市場」進行演講。記者黃義書／攝影

台灣上市櫃公司協會晚上舉行「第五屆第一次會員大會」，同時舉辦「東方領袖講座」，邀請金管會主委彭金隆以「建立安全與發展並進的新金融市場」進行演講。

彭金隆演講時，先就賴清德的六大金融政見談起，首先是鬆綁法令藉金融產業力量協助企業立足台灣佈局全球，第二是打造台灣成為亞洲的資產管理中心，第三是金融科技發展中心，第四是永續金融典範，第五是普惠金融更完整，成為社會安定的力量，以及第六則是強化金融業及基礎設施的安全。也因認同此金融政見才接任金管會主委一職。

彭金隆表示，就前三項規劃出首先建立安全與發展並進的新金融市場、第二金融行動創新法規調適平台、第三促進金融科技發展五策略及第四發展具臺灣特色的亞洲資產管理中心。

彭金隆以開車來比喻「安全」與「發展」指出，一上車必須踩剎車才能發動汽車，此時是「安全」，但開車不是只為了安全，而是要加油前行，就是金融市場的「發展」。

彭金隆最後指出，安全，是金融市場最重要的基礎，而安全穩定的目標，則是金融市場的永續發展。

金管會主委彭金隆指出，安全，是金融市場最重要的基礎，而安全穩定的目標，則是金融市場的永續發展。。記者黃義書／攝影
金管會主委彭金隆指出，安全，是金融市場最重要的基礎，而安全穩定的目標，則是金融市場的永續發展。。記者黃義書／攝影

彭金隆 金管會 金融業 金融科技

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