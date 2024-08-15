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國泰世華斥資86.29億元 「銀行核心現代化計畫」明年第1季啟動

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金控（2882）子公司國泰世華銀行15日公告，將斥資37.5億元，委託IBM（台灣國際商業機器）進行銀行核心現代化計畫「系統整合商之系統整合與計畫管理專業服務」，該計劃將自2025年展開、為期六年。聯合報系資料照
國泰金控（2882）子公司國泰世華銀行15日公告，將斥資37.5億元，委託IBM（台灣國際商業機器）進行銀行核心現代化計畫「系統整合商之系統整合與計畫管理專業服務」，該計劃將自2025年展開、為期六年。聯合報系資料照

國泰金控（2882）子公司國泰世華銀行15日公告，經董事會決議通過進行銀行核心現代化計畫，預計投資金額為86.29億元，2025年第1季起陸續投資、為期六年，具體目的為實現銀行核心系統現代化；計畫中包含將斥資37.5億元，委託IBM（台灣國際商業機器）進行銀行核心現代化計畫「系統整合商之系統整合與計畫管理專業服務」，該計劃將自2025年展開。

國泰金控指出，為迎接數位智能新時代來臨，提前應對下個量級的數據量及運算需求，以滿足海內外業務服務部署需要，國泰世華銀行計劃啟動近年來規模最大的系統升級計劃。

國泰金表示，銀行核心現代化計畫計劃將自2025年展開，為期六年，未來新系統將運用先進的技術優化業務架構，使該行能夠更敏捷地應對市場變化，擴大服務範疇，並提升新產品和新服務的推動效率，為客戶提供更高品質、更創新及更即時的金融服務。

國泰金今日發布重訊指出，進行銀行核心現代化計畫「系統整合商之系統整合與計畫管理專業服務」，主要是因應業務拓展提升支援量能，提升客戶服務與體驗，支持數位創新，敏捷回應市場。

國泰金控 理專 華銀

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