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7月人民幣存款失守1300億 Fed降息人民幣仍難挽頹勢

中央社／ 台北15日電
中央銀行今天公布7月國銀人民幣存款餘額為人民幣1281.66億元，再次跌破1300億元大關。聯合報系資料照
中央銀行今天公布7月國銀人民幣存款餘額為人民幣1281.66億元，再次跌破1300億元大關。聯合報系資料照

中央銀行今天公布7月國銀人民幣存款餘額為人民幣1281.66億元，再次跌破1300億元大關。央行官員直言，儘管市場押注美國聯準會將於9月降息，屆時美元可能轉弱，但人民幣匯利率都弱，資金不見得會回頭擁抱人民幣。

央行統計，7月外匯指定銀行（DBU）存款餘額減少32.76億元，降至932.79億元，國際金融業務分行（OBU）則增至348.87億元；國銀人民幣存款餘額合計1281.66億元，失守1300億元大關。

央行官員說明，DBU存款餘額下滑，法人戶、個人戶雙雙減少。法人戶方面，除了有公司以人民幣支付貨款，導致餘額減少，也發現法人公司存款餘額普遍下滑，推測是法人在人民幣使用上，以實質需求、資金調度為主，投資理財的配置愈來愈少。

央行官員直言，回顧過去人民幣存款的全盛時期，台灣人瘋存人民幣，因為當時利率動輒4%、5%，「好比現在的美元！」如今專案利率也僅2%上下，吸引力大不如前。

央行彙整今天最新國銀人民幣專案牌告利率，一個月期以永豐銀3.05%最佳、3個月是渣打銀行的2.2%、6個月期為板信銀行2.3%、一年期是板信銀行的2.4%。央行官員表示，人民幣專案利率幾乎沒有太大波動，而且比較優惠的利率還得綁特定條件，或是極短天期，和美元相比明顯遜色。

儘管美國經濟放緩、通膨降溫，聯準會將於9月降息已成市場共識，估美元會隨之轉弱，央行官員認為，今年以來，市場不斷修正降息預期，對於可能降息的時間點一延再延，還是得等到9月會議結果出爐，再來看對金融市場的影響。

央行官員進一步指出，就算局勢真如同市場預料發展，聯準會降息、美元走弱，但「即使美元變弱、利率變弱，（投資人）減持美元後，也不一定增持人民幣」，推測人民幣存款放緩的趨勢仍將延續。

人民幣 外匯 央行 美國聯準會

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