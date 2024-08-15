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三三會21日理監事改選 林伯豐有望連任、辜仲諒擬角逐理事

中央社／ 台北15日電
工商團體「三三會」21日將進行理監事改選，現任理事長林伯豐有望續任，這次改選重點除了理監事名額將增加至26名，中信金董事辜仲諒也傳出有意角逐一席理事，備受外界關注。圖／聯合報系資料照片
工商團體「三三會」21日將進行理監事改選，現任理事長林伯豐有望續任，這次改選重點除了理監事名額將增加至26名，中信金董事辜仲諒也傳出有意角逐一席理事，備受外界關注。圖／聯合報系資料照片

工商團體「三三會」21日將進行理監事改選，現任理事長林伯豐有望續任，這次改選重點除了理監事名額將增加至26名，中信金董事辜仲諒也傳出有意角逐一席理事，備受外界關注。

三三會將於8月21日舉辦會員大會，選出新一屆的理監事。三三會人士表示，這次理監事改選的重點為成員年輕化，理事人數將從15名新增到21名，監事則從3名增加5名，辜仲諒現在已是三三會的會員，預計將在這屆會員大會參選角逐理事席次。

辜仲諒今年5月睽違逾17年重返中信金董事會，以仲遠投資法人代表身分出任中信金董事，動向備受關注，辜仲諒預料也將出任參選理事，藉參與三三會協助政府推展經貿外交。

三三會1999年成立，首任理事長為工商大老辜振甫，而後中信金創辦人辜濓松、前海基會董事長江丙坤、金仁寶集團創辦人許勝雄分別先後於2003年、2012年及2018年接任理事長。

三三會現任理事長為台玻集團董事長林伯豐，他於2021年出任三三會理事長，預計將續任三三會理事長，現任副理事長則分別由台聚董事長吳亦圭、大成長城董事長韓家宇及中信企業團東京之星銀行董事長黃清苑擔任。目前會員有79家企業團，65家贊助會員。

中信金 林伯豐 董事長 辜仲諒

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