詐騙猖獗！金管會統計 至7月陳情投資詐騙廣告破5萬件

金管會15日公布最新統計，與 Meta、Google 公私協力建立的蒐報機制，16個月以來累計蒐報5萬836件，光今年就增加3.1萬件，平均每個月增加逾4,400件。

金管會指出，今年前7月接獲民眾陳情投資案件數量，總計423件，7月創今年單月新高、達90件。

累計2021年以來，每年詐騙陳情案件數逐年增加，從2021年的439件、2022年的636件、2023年的787件，今年前七月423件，已經達去年全年詐騙案件的54％。

金管會2023年邀請Meta、Google研商投資詐騙廣告蒐報機制，達成「政府通報、快速下架」共識，從去年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制以來，金管會及證券周邊單位累計通報至今年7月，已經破5萬件，7月單月增加5032件。

金管會今日指出，近期接獲民眾陳情投資詐騙案件，集中以下態樣。第一，近期外界頻頻反映，瀏覽網路頁面或影片時，常發現有不肖人士假借名人名義，以投資經驗分享或高額獲利誘使民眾加入投資群組，誘騙民眾下載特定APP，佯裝購買有價證券之詐騙手法。金管會呼籲民眾，不要輕信高報酬虛假訊息，不隨意匯出款項，審慎判斷訊息真偽，以避免詐騙案件發生。

第二，宣稱虛擬貨幣交易有高獲利；第三，金管會指出，近期詐騙集團偽冒是金管會核准的合法投顧事業，偽造證照欺騙投資人。

為提供民眾多方查詢管道，提升防詐資訊揭露透明度，金管會已於官網「防範非法證券期貨業宣導專區」揭示合法證券期貨業者名單及非法業者型態供民眾查詢。另各證券期貨相關公會亦建置「非金管會核准之證券期貨業者及商品警示專區」，揭示可疑業者或商品資訊；投信投顧公會並已於官網「投信投顧反投資詐騙專區」建置「投信投顧合格登錄人員｣查詢系統，供民眾查證合法投信投顧業者及其業務人員。