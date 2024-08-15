王齊麟、曹家宜締造佳績 土銀發獎金、升等、記功…再祭優惠回饋客戶

土地銀行為表揚羽球隊員王齊麟、網球隊「未來之星」曹家宜，今日舉辦表揚大會，除加發獎金外，土銀董事長何英明再加碼，提供晉升職等、記功敘獎及加發營養費，勉勵土地銀行球隊成員再接再厲為國爭光。

何英明致詞時表示，土地銀行深耕羽球、網球多年，其中羽球隊於65年成立，至今已48年，網球隊則有27年歷史。土地銀行每年均編列數千萬元預算推動球隊營運，且逐年增加，今年編制5千8百多萬元的預算，較上一屆賽事時增加2千多萬，以提升球員福利、持續更新訓練設備器材及聘用教練與防護員，使球員能在最佳狀態全力衝刺賽事並爭取好成績。另外為使球隊能有專屬訓練場所，土地銀行於新店區設有羽球館及網球場，歷經多年球隊訓練成效斐然，去年共獲得138面獎牌，其中金牌46面，本年度至今亦累積25面金牌，更連續15年榮獲教育部體育推手獎金質獎的肯定。

土地銀行重視向下紮根，長期培育選手，目前已與11所學校簽訂建教合作，並積極網羅更多優秀選手。土地銀行羽球隊正式隊員已有20人，較上一屆賽事多6人，未來仍會繼續擴編，且為讓球員在場上無後顧之憂，土地銀行提供球員在退役前一年銀行業務訓練及輔導，保障退役球員接軌銀行業務。

何英明在表揚大會特別感謝長期為土地銀行國內外賽事付出的教練團及後勤團隊，每一次競賽的成功不只是球員的努力，教練團、防護員及陪練員都是幕後英雄。他並親自頒發獎金100萬元予羽球隊球員王齊麟、50萬元予教練陳宏麟，總教練李松遠、助理教練林祐賢分別獲頒20萬元、10萬元。另外，成功追平台灣網球女雙紀錄的網球隊球員曹家宜亦獲頒20萬元獎金。同時土地銀行再加碼宣布為王齊麟記大功、特殊敘獎晉升一職等，未來一年的營養費等級亦同步提升。

除表揚球員的榮耀事蹟，土地銀行最後也安排「傳承」的溫馨時刻，讓年輕羽球隊員與王齊麟相見歡並獻花，王齊麟則回贈羽球拍，象徵土地銀行羽球隊新世代球員承接球技與運動家精神，讓土地銀行羽球隊持續為國爭光，再創佳績。

為慶祝麟洋雙連霸，土地銀行推出一系列限時優惠回饋客戶，例如刷土地銀行信用卡抽臺北巴黎雙人來回機票等系列活動，另將特別規劃發行「羽球認同卡」，希望各界繼續給予土地銀行支持。