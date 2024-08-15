65萬微電車注意！這類車主強制險與領牌照最後期限出爐

路上常見的微型電動二輪車車主，未投保強制險以及領牌照的車主，最重恐將遭開罰3600元罰鍰，但目前65萬輛車主中，僅有15萬投保件數。金管會15日呼籲，2022年11月30前已經使用的微電車，今年11月29日是最後投保期限，逾期後尚未領用牌照，最重不但將罰錢，還會禁止行駛上路。

微型電動二輪車車主過去成為交通灰色空間，2022年11月30日起，道路交通管理處罰條例及強制汽車責任保險法將微電車納管及納保，代表微電車如果要行駛在道路，必須投保保險並登記、領用、懸掛牌照。但基於給予舊車主過度期限，如果是2022年11月30日前，就已經使用的微型電動車二輪車，享有兩年過渡期，在這期間要完成投保強制險以及領牌。

到期時間即將在三個月後、也就是11月29日到期，但目前65萬輛車主中，僅有15萬投保件數，金管會呼籲車主盡快投保，逾期未領用牌照行駛者，公路監理機關將處車主新臺幣1,200元以上3,600元以下罰鍰，並禁止其行駛。

金管會指出，現行微型車強制險投保分為一年期、兩年期以及三年期，使用超過一年車輛以上至少投保一年、使用一年以下投保兩年，新車投保三年，保費分別為563元、971元、1,358元。

惟相較法規上路前、交通部掌握的65萬車輛資料，統計至今年5月31日，微型車強制險保單僅有15萬6145件，占比不到四分之一，投保率看似不到25％。

惟金管會解釋，第一，65萬車輛統計數字，是2022年11月30日法條通過前，交通部掌握的合格標章數字，後續沒有再繼續管理，很難判斷車輛是不是有再繼續使用，也難計算投保率，第二，微型車的強制險投保件數，逐年還是在緩慢成長，從2022年底2萬1,087件、成長至2023年的13萬1,752件、2024年5月底的15萬6,145件。金管會強調，會持續關注投保狀況。