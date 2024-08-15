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凱基人壽邀保戶投保做公益 助瑪利亞基金會建安老家園

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基人壽二度舉辦「一份保單一份愛」保單做公益活動，累計捐贈近新臺幣650萬元，助瑪利亞基金會籌建心智障礙者安老家園。凱基人壽／提供
凱基人壽二度舉辦「一份保單一份愛」保單做公益活動，累計捐贈近新臺幣650萬元，助瑪利亞基金會籌建心智障礙者安老家園。凱基人壽／提供

開發金控（2883）（將更名凱基金控）旗下凱基人壽長期推動社會參與，始終把對保戶的關懷延伸至社會需要溫暖的角落，為弱勢族群帶來幸福、安定的力量，結合ESG的「社會參與」及金融友善的平權理念，發展出創新的「夥伴型公益」，今年初再次推動的「一份保單一份愛」保單公益活動，邀請保戶投保做公益，透過凱基人壽業務員投保指定商品主約，每件生效保單凱壽都捐贈新臺幣100元(以下同)予瑪利亞社會福利基金會(下稱瑪利亞基金會)，協助籌建心智障礙者安老家園，總捐贈金額近250萬元，讓保戶的每一份保單不僅保障所愛的人，還能將這份善念化為愛的力量，幫助瑪利亞天使有一個可以安適自在、健康老化的家。

有別以往企業公益的單向資源投入，凱基人壽「夥伴型公益」的理念跳脫傳統思維，讓各個角色參與其中，共同協作擴大壽險業的普惠價值，保戶獲得保障外，同步也能貢獻社會；業務同仁推動保險保障的同時，也能連動擴大公益成果；而凱基人壽也能善盡企業社會責任，持續投入社會參與，創造三贏。

瑪利亞基金會致力於服務社會各個角落的身心障礙者，凱基人壽在2018年即開啟與該機構的合作，在2022年底至2023年初已發起過一次「一份保單一份愛」公益活動，2024年擴大推動，二次活動累積捐贈金額已近650萬元。此外，凱基人壽也與該機構社企品牌「瑪利YOUNG的快樂襪子店」聯名製作環保再生快樂襪，成為首家合作客製的企業，號召大眾共同響應「穿好襪，做好事」，積極鼓勵瑪利亞青年用創意展現自身才能，從受助者轉變為價值創造者，以實際行動協助瑪利亞青年自立。

凱基人壽除用心守護弱勢族群，與多個公益團體及社會企業夥伴合作之外，也持續關注社會脈動，成為幸福心暖流，為社會帶來更多希望和光明。凱基人壽在乎你的在乎，幸福你的人生，持續朝向成為最受推薦和信賴的壽險公司的目標邁進。

保單 凱基人壽 壽險公司

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