金管會提醒 微型電動二輪車車主投保強制汽車責任險

金融監督管理委員會（下稱金管會）15日提醒微型電動二輪車（下稱微電車）的車主，投保強制汽車責任保險（下稱本保險）及領用牌照後，始得上路行駛，以免因未投保及領牌而受罰。

金管會表示，自2022年11月30日起，道路交通管理處罰條例及強制汽車責任保險法將微電車納管及納保，微電車應投本保險並登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路，至於2022年11月30日前已使用的微電車，則應於2年過渡期內完成投保及領牌。金管會提醒尚未投保及領牌的車主，過渡期間將於今（113）年11月29日到期，請儘速投保及領牌，以獲得保險保障及避免受罰，逾期未領用牌照行駛者，公路監理機關將處車主新臺幣1,200元以上3,600元以下罰鍰，並禁止其行駛。

金管會表示，民眾如需進一步了解投保事宜，可電洽中華民國產物保險商業同業公會（0800-221-783）瞭解或向辦理本保險的各產物保險公司洽詢，如對申領牌照有疑義，請洽交通部公路局所屬各地監理所、站諮詢，以維護自身權益。