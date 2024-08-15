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波動中如何參與 AI 大趨勢？ 安聯投信：收益成長多重資產策略

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

AI大趨勢來襲，但上半年累積較大漲幅或表現相對亮眼的市場或族群，第3季迄今出現較大波動，引發投資人關注；安聯投信表示，AI等所帶動的大趨勢才在初期階段，儘管市場在等待基本面檢驗與更多展業前景消息之際，反而可趁市場拉回時以收益成長多重資產策略，透過不同資產布局，參與AI長線成長的大趨勢。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，近年來愈來愈多台灣投資人運用多重資產型基金擁抱市場成長動能，其實投資AI大趨勢也可靠做好資產配置，參與長線趨勢，不用過度擔心市場波動，策略上可把握兩原則，一是聚焦創新週期驅動的結構成長機會；二是以收益成長多重資產策略進行布局，有助平衡潛在波動風險，尋求創造更佳的風險報酬回報機會。

面對市場波動，莊凱倫表示，現階段股票市場正在經歷一個輕度回調，而這樣的整理在2024年強勁上半年表現後是正常的，只要基本面保持穩健，屬於牛市中的健康現象，近期回檔已接近今年3-4月修正幅度。

就利率政策上，莊凱倫表示，由於通膨正朝向聯準會2%的目標邁進，決策者處於一個更好位子來調整貨幣政策，就業環境緩和也有利轉向鴿派立場，有鑑於限制性政策已經持續一段時間，當前有許多工具能夠調整，在最新會議後，聯準會主席鮑爾暗示最快9月可能降息，而低利率將使資金環境更友善，有望支撐成長領域。

她指出，更為寬鬆的貨幣政策應有助經濟恢復穩定，但這需要一段時間產生效果，展望後市，AI基礎設施投資仍是企業的首要任務，更多生成式AI應用在未來幾年有望從試驗階段轉向部署階段，會有更多企業開始導入AI，加速創新進程，如何辨別受惠AI技術，從而提升競爭優勢、獲利表現和創新能力公司，是參與此波投資契機的關鍵。

AI

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