永豐銀行用AI阻詐 逾半數警示帳戶通報前已受監控

對於應用AI阻詐的成果，永豐銀行表示，去年起導入「永豐AI識詐模型」強化監控之後，於異常金流發生初期即過濾可疑帳戶，超過50%的警示帳戶在司法警政單位通報前，已預先限制自動化交易功能，減少民眾遭詐風險，且上線截至今年6月，已成功攔阻近300筆疑似詐騙交易。

永豐銀行認為，透過AI更可快速掌握詐騙態樣、攔阻可疑交易，特別是在導入AI模型前，必須仰賴行員經驗，透過臨櫃觀察或客戶關懷提問等方式偵測異常帳戶，人力耗費甚鉅，現今透過AI與機器學習，就可快速掌握詐騙態樣、標註異常交易，防患於未然。

自2021年起，永豐銀行即密切與刑事警察局合作，建立警、銀科技聯防；去年攜手多家銀行及政府單位共同成立「鷹眼識詐聯盟」，同年10月完成AI模型建置並上線，透過分析客戶資料、行為模式及交易歷程以辨識高風險帳戶，並針對符合詐騙交易模式的帳戶限制自動化功能。

對此永豐銀行也指出，透過AI防詐，當客戶透過永豐的網路銀行、行動銀行APP、DAWHO APP或分行臨櫃交易等四大通路要進行交易時，系統會即時提醒、強化詐騙示警，降低客戶遭詐風險。

除運用AI技術外，永豐銀行表示，今年4月亦攜手新創科技服務商Gogolook，結合大數據應用提升新戶異常偵測準確率；此外，為倡導全民建立防詐意識，旗下官方YouTube頻道「永豐防詐會客室」首創防詐虛擬主播，結合線上、線下活動及社群推播。