元大推AI「天網模型阻詐」 警示戶洗錢金額降逾7成

元大銀行公布最新的AI組詐成果，其自行應用AI所開發的「元大天網模型」，於去年10月試辦運行，今年1月提供各分行使用，元大銀行發現，詐騙集團利用警示帳戶洗錢金額，於元大天網模型實施運行後，已有效減降超過7成。

對於A I阻詐在提前預警功能的成效，元大說明，已能夠做到平均提前15天偵測出60%~70%警示帳戶，偵測精度也較傳統Rule-Based Approach提升35倍，由銀行提前設控後續才轉為警示帳戶的比例更提升20個百分點，顯見已能夠精準聚焦異常交易。

元大銀行除了加入去年5月加入內政部警政署刑事警察局與35間金融機構共同組成的鷹眼識詐聯盟，隨即應用AI開發自創的元大天網模型，為國銀中首批自行應用AI輔助主動偵測，清查可疑帳戶的銀行。

另一大亮點，在於元大銀行於業界首創交易辨識技術，不過度仰賴人類專家的特徵工程，由AI自行擷取有用資料，查看交易關聯性，直擊高風險異常交易。

元大銀行並指出未來努力的兩大方向，一是持續應用資料科學、二是強化深度學習技術，來優化高效能的阻詐防護網。

除了應用AI科技積極防詐，元大銀行臨櫃攔阻詐騙案件及金額亦不斷提升。元大銀行也揭露最新數字指出，2023年反詐攔阻537件詐騙案，全年累計金額近3.21億元，其中單筆最大金額逾739萬元，該名阻詐行員因臨櫃關懷提問成效優異於8月初獲行政院表揚；今年截至6月底止攔截件數達203件，攔阻總額高達新台幣1.31億元。