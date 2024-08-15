鷹眼聯盟盯詐騙 元大成果亮眼

元大銀行長期致力於符合金融界最高的公司治理標準，落實誠信經營的管理精神與企業文化，秉持帶動資金安全、正向流動、促進社會發展的永續作為，善盡企業社會責任，達到「客戶在元大安心、資金在元大安全」的目標。2023年5月加入內政部警政署刑事警察局與35間金融機構共同組成的鷹眼識詐聯盟，8月14日與聯盟成員共同發表防詐成果。

元大銀行為國銀中首批自行應用AI(元大天網模型)輔助主動偵測清查可疑帳戶的銀行，更於業界首創交易辨識技術，不過度仰賴人類專家的特徵工程，由AI自行擷取有用資料，查看交易關聯性，直擊高風險異常交易。

元大天網模型於去年10月試辦運行，今年1月提供各分行使用，平均提前15天偵測出60%~70%警示帳戶，偵測精度也較傳統Rule-Based Approach提升35倍，由本行提前設控後續才轉為警示帳戶的比例更提升20個百分點，具有精準聚焦異常交易的優異成效。另就詐騙集團利用警示帳戶洗錢金額，於元大天網模型實施運行後，更有效減降超過7成。元大銀行未來將持續應用資料科學、深度學習等技術，優化為高效能的阻詐防護網。

除應用AI科技積極防詐，元大銀行臨櫃攔阻詐騙案件及金額亦不斷提升，2023年反詐攔阻537件詐騙案，全年累計金額近新臺幣3.21億元，其中單筆最大金額逾739萬元，該名阻詐行員因臨櫃關懷提問成效優異於8月初獲行政院表揚；今年截至6月底止攔截件數達203件，攔阻總額高達新台幣1.31億元，成果斐然。元大銀行將持續體察金融時勢，積極投入資源發展高效機制，並聯合同業共同建構強固的防詐網絡，保障客戶及國人的財產安全，善盡銀行的社會責任。