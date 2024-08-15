五產險前七月獲利出爐！富邦產居冠、國泰產創同期次高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

四家金控旗下產險公司7月獲利已全數公告，合計四家7月賺9.9億元，累計前七月稅後純益達57.2億元。若加計已公布獲利的台產（2832），五家產險前七月獲利，都較去年同期成長。

富邦產險7月稅後純益3.5億元，累計前七月稅後純益27.9億元，保險本業收入穩健，帶動整體獲利表現，且相較去年同期受防疫險虧損影響，虧損28.7億元，今年獲利大幅改善。業務表現方面，藉由集團資源及多元通路之優勢，7月整體簽單保費56.9億元，較去年同期成長20%，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中以水險成長106%及工程險成長84%表現最為亮眼，成長動能皆優於市場。累計前七月簽單保費收入397.1億元，年成長13%，簽單市佔率24.4%。

國泰產險7月稅後純益3.3億元，累計前七月稅後純益16.5億元，為同期次高。7月份簽單保費32.7億元，累計簽單保費達218.2億元，年成長17%，各險損失率表現良好，帶動獲利持續成長。核心保險業務，車險掌握新車銷售強勁動能，累計簽單保費年成長10%；商業保險方面，掌握綠能及公共工程等業務，工程險累計簽單保費年成長達90%；網路投保推出機車兩年期任意險及國外旅遊險夏日限定型方案，藉由多樣化商品以接觸更多元的數位客群。

華南產險7月稅後純益為2.4億元，累計前七月稅後純益11.3億元，相較去年同期稅後純益4.9億元，年增131%，累計稅後EPS為5.65元，穩定成長。兆豐產險7月稅後純益為0.7億元，累計前七月稅後純益1.5億元，和去年同期比虧損16.5億元，由虧轉盈，累計稅後EPS為2.1元。

另外，台產自結7月稅後純益為1.5億元，累計前七月稅前盈餘為9.9億元，累計稅後純益為8.5億元，每股稅後EPS為2.36元。

保費 保險 產險

延伸閱讀

遭審計處批青年保險效益差 新北：已提高保費、放寬投保年紀

醫療險加3類保費暴增！他哀號年繳13萬 網揭業務「數字」話術

元大金（2885）為何除權息不同天？ 不敗教主：先領股息再買回能配多一點股

金控股除玉山金、台新金、國票金與合庫金累計EPS未破1外！ 專家：其餘大部份皆有

相關新聞

土銀新董座何英明 稅前獲利目標要衝破200億元

各大行庫新董座今天全面走馬上任，其中有舉行就任或交接典禮的不多，僅土銀和彰銀二家，土銀董事長何英明由總經理升任，由於是國...

富邦率「鷹眼聯盟」 成功阻詐3.6億

富邦金控創台灣金融業之先，二○二二年率先提出「金融安全數位轉型藍圖」，並於二○二三年底，分享運用AI偵測專利技術建置的「...

合庫金董座林衍茂掌舵 盼七家子公司共榮共好

合庫銀董事長林衍茂今天升任金控董事長，並續掌合庫銀行，對此林衍茂晚間受訪時指出，合庫金旗下各子公司，目前銀行、創投表現相...

彰銀董座胡光華上任 以十個英文字母形塑經營要訣

彰銀今日舉行新舊任董座交接典禮，新任董座胡光華在交接典禮上全新提出未來經營彰銀的「SMART」和「ABCDE」 策略，除...

胡光華任彰銀董事長 期許SMART策略再創新局

彰銀（2801）於14日下午4時召開臨時董事會，推選原任兆豐金（2886）旗下兆豐銀總經理胡光華，擔任新任董事長。臨時董...

Easy money讓你吃官司！銀行主管示警：當心詐團「借帳戶」

意外之財來得太容易，小心淪為詐騙集團的「車手」，不僅成為詐團共犯，還會吃上官司。台北富邦銀行副總經理蔡佩玲指出，最近詐團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。