五產險前七月獲利出爐！富邦產居冠、國泰產創同期次高

四家金控旗下產險公司7月獲利已全數公告，合計四家7月賺9.9億元，累計前七月稅後純益達57.2億元。若加計已公布獲利的台產（2832），五家產險前七月獲利，都較去年同期成長。

富邦產險7月稅後純益3.5億元，累計前七月稅後純益27.9億元，保險本業收入穩健，帶動整體獲利表現，且相較去年同期受防疫險虧損影響，虧損28.7億元，今年獲利大幅改善。業務表現方面，藉由集團資源及多元通路之優勢，7月整體簽單保費56.9億元，較去年同期成長20%，個人保險及企業保險皆有雙位數成長，其中以水險成長106%及工程險成長84%表現最為亮眼，成長動能皆優於市場。累計前七月簽單保費收入397.1億元，年成長13%，簽單市佔率24.4%。

國泰產險7月稅後純益3.3億元，累計前七月稅後純益16.5億元，為同期次高。7月份簽單保費32.7億元，累計簽單保費達218.2億元，年成長17%，各險損失率表現良好，帶動獲利持續成長。核心保險業務，車險掌握新車銷售強勁動能，累計簽單保費年成長10%；商業保險方面，掌握綠能及公共工程等業務，工程險累計簽單保費年成長達90%；網路投保推出機車兩年期任意險及國外旅遊險夏日限定型方案，藉由多樣化商品以接觸更多元的數位客群。

華南產險7月稅後純益為2.4億元，累計前七月稅後純益11.3億元，相較去年同期稅後純益4.9億元，年增131%，累計稅後EPS為5.65元，穩定成長。兆豐產險7月稅後純益為0.7億元，累計前七月稅後純益1.5億元，和去年同期比虧損16.5億元，由虧轉盈，累計稅後EPS為2.1元。

另外，台產自結7月稅後純益為1.5億元，累計前七月稅前盈餘為9.9億元，累計稅後純益為8.5億元，每股稅後EPS為2.36元。