行庫：法拍屋數量漸增 緊盯支票買房模式風險

中央社／ 台北14日電

近期房市交易熱絡，不過大型行庫高層觀察到，法拍屋數量漸漸有增多之勢，讓銀行提高警覺，並發現有建商為了提高銷售率，向有意購屋的民眾稱房子蓋好交屋後，房價就會上漲，希望先以開支票方式付10%、15%的訂金，成立購屋合約。

行庫高層直言，這樣的行為等同是讓當下無此消費能力的民眾，冒險購屋，最後恐發生跳票、房子遭拍賣，行庫一旦發現建商有這樣的交易模式，就會基於風險考量，拒絕承作這類的整批分戶房貸

除行庫提升風險意識，由於房市買氣延燒，多間銀行已瀕臨觸及「銀行法」第72條之2規定的房貸警戒水位，市場頻頻傳出不動產授信拉「緊」報。

土地銀行身為國內唯一的土建融專業銀行，不受第72條之2「天條」限制，針對房貸案是否都湧向土銀，據了解，土銀承作授信時，仍希望避免過度集中，因此土建融業務放款不可超過總放款量的25%、房貸不可超過總放款量的35%，兩者合計比重為6成，意即土銀仍會控管房貸案量。

另外，有業者透露，由於不少房仲過去合作的銀行，如今房貸額度已滿水位，近期也有大型房仲睽違多年找上土銀談合作。

談及房貸承作方向，土銀主管表示，首先，會優先承作土銀土建融客戶建案後續衍生的整批分戶房貸；再者，該案土建融雖非土銀承作，但若是平常和土銀往來密切的建商，土銀也會承作相關房貸。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款「天條」，銀行則會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。

土銀 建商 房貸

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