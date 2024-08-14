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土銀新董座何英明 稅前獲利目標要衝破200億元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
土地銀行新任董事長何英明（右）下午宣誓就職，並由財政部政務次長阮清華（左）監誓。記者曾原信／攝影
土地銀行新任董事長何英明（右）下午宣誓就職，並由財政部政務次長阮清華（左）監誓。記者曾原信／攝影

各大行庫新董座今天全面走馬上任，其中有舉行就任或交接典禮的不多，僅土銀和彰銀二家，土銀董事長何英明由總經理升任，由於是國營銀行，更由財政部次長阮清華親自監交，阮清華在監交時先開出目標，他指出土銀已連續13年獲利破100億元，接下來，期許未來土銀在何英明領軍後，年獲利能賺200億元，對此何英明在宣誓時接著呼應，最慢可望在明年達標稅前獲利200億元。

何英明也指出，會配合財政部的「雙翅膀」政策，調整獲利結構，其中，企金和消金業務的比重，希望在未來三年內，從現在的1:0.8調整為1:1。

阮清華指出，何英明一路從基層作起，過去陸續擔任汐止、和平、忠孝分行經理、董事會主秘、授信審查部經理、債權管理部經理、法遵長及總稽核、副總，資歷完整，並在總經理任內對銀行內部經營管理提出許多具體改善措施，同時對強化新青安貸款管理的精進措施，也是由何英明親自督導，並主持數場八大行庫討論會議。

何英明也表示，未來土銀仍將秉持強化經營體質、深耕核心業務、提升獲利能力、推動數位金融、深化海外業務、善盡社會責任等策略目標，因應銀行經營環境丕變帶來的挑戰，並將持續以今年經營主軸「綠金領航，雙翅展翼，永續共榮」，期以綠色金融為導航圖，雙翅膀(企金、個金及財管業務)平衡獲利動能。

土銀 財政部 阮清華

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