合庫金董座林衍茂掌舵 盼七家子公司共榮共好

合庫銀董事長林衍茂今天升任金控董事長，並續掌合庫銀行，對此林衍茂晚間受訪時指出，合庫金旗下各子公司，目前銀行、創投表現相較其他子公司可說最好，包括證券、票券等子公司，各有市場、利率等環境的考驗要面對，尚有努力空間，希望未來都能一起成長。

合庫在一年多前曾大規模打呆，因此影響獲利，不過在不良資產清乾淨之後，合庫銀獲利顯著成長，尤其提存前獲利成長率更為公股行庫第一，在前合庫金董座董瑞斌轉戰兆豐金董座之後，林衍茂在經營績效的加持之下，也升任合庫金董事長。

對於合庫金控旗下子公司展望，林衍茂逐一指出，在銀行方面，有企金、個金、財管、財務等多元業務可以互相調整，能創造更多成長空間，且預期今年表現將比去年更好。此外，創投子公司維持不錯的表現，包括創投所投資的公司，還有成功赴美國那斯達克指數掛牌。

至於其他五家子公司，林衍茂接著分析，證券子公司表現容易受大盤影響，他認為應該開發經紀、自營業務之外其他的獲利動能，票券子公司則由於之前買到一些利率較低的債券，因利差損之故，評價上會有點損失，需要時間調整，整體來說都還有努力空間，除了銀行與創投表現最好之外，也期許未來七家子公司能攜手成長。