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熱錢狂湧 台幣升1.66角

經濟日報／ 記者陳美君、編譯黃淑玲／綜合報導
熱錢大舉匯入下，新台幣匯率強勢彈升。 聯合報系資料照
熱錢大舉匯入下，新台幣匯率強勢彈升。 聯合報系資料照

美國通膨如預期壓力減緩，主要亞幣昨（14）日全數翻揚，新台幣匯率也在熱錢大舉匯入下強勢彈升，盤中狂升2.08角、重返32.2字頭，終場在中央銀行、投信與壽險業進場買匯下，升值金額縮至1.66角，收32.304元，終止連兩貶並為逾兩個月新高，市場交投熱，總成交量增至18.72億美元。

匯銀主管指出，熱錢昨天大舉匯入估計近10億美元，國內上演股匯雙漲行情。由於新台幣匯率急速升值，擔心匯價一去不回頭的出口商湧現停損賣壓，加重新台幣匯率升值壓力；不過，當新台幣匯率升抵32.2字頭時，包括壽險、投信與央行均進場敲進美元，抑制新台幣匯率升值幅度。

匯銀主管說，「央行雖有進場買匯調節，但態度不算積極，主要是全部亞幣都在升，新台幣算是跟進國際潮流，央行自然不急著阻升。」另外，站在美元買方的除了央行，還有具海外投資需求的壽險與投信業者。

匯銀主管表示，新台幣匯率盤中升到32.2字頭，為兩個月來最高點，對具海外投資需求的壽險與投信而言，美元相對便宜、是加碼好時機。

台幣匯率 壽險業 新台幣

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