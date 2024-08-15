公股行庫新董總拚三大業務 喊強化海外布局、財務操作、落實ESG

八大公股行庫及金控新任董事長、總經理昨（14）日統一交接，財政部以「專業、年輕化、內升、女性比重增加」，定調本次公股金融人事調整原則。多家金控、銀行都沒有舉行交接典禮，或者頂多內部簡單辦個幾分鐘的交接或見面會，凸顯人事調整「換位子就上工」，而海外布局、財務操作、落實ESG則是未來努力的共同方向。

兆豐金（2886）暨兆豐銀新任董事長董瑞斌準備狠K六本年報，擬定未來策略方向，彰銀新董座胡光華要彰銀SMART起來開創新局，內升、真除的合庫金、土銀新董座林衍茂、何英明，則是分別許下非銀子公司齊頭並進、盈餘突破200億元的願景。

公股金融機構董總一覽 圖／經濟日報提供

本次公股金融機構高層人事調整，五家公股金控共有四位董事長、三位總經理異動，五金控下銀行與三家獨立銀行中，則是有五位董事長、五位總經理調整，扣除五金控董事長都兼任子銀行董座，牽涉的異動人數就多達14 人。

財政部次長阮清華在土銀監交時表示，此次八大行庫調整人事，主要原則為專業考量、儘量年輕化、內升，另外讓很多女性可以擔任更大責任。

此次異動備受矚目的董瑞斌，昨天下午兆豐金、銀董事會與常董會，完成選任董事長程序後，就馬不停蹄與金控旗下各子公司董、總會面。

彰銀內部有簡單的交接儀式，胡光華除感謝升任臺灣金、銀董事長的前董座凌忠嫄貢獻，並提出「SMART」作為營運策略方向，以開創新局。胡光華並將接續完成彰銀申設加拿大多倫多與澳洲雪梨分行工作，在海外布局與新南向、大環境波動下的財務操作以及ESG，持續強化。

土銀董事長由原總經理兼代理董座的何英明真除，何英明說，進入土銀40年從櫃員做起，2021年接任總經理後盈餘目標逐年達成，去年更創歷史新高170.4億元，今年上半年稅前盈餘95億元，明年一定可以衝破200億元盈餘目標。

合庫金新董座由合庫銀董事長林衍茂升任並續兼現職，林衍茂期許各子公司都能有所表現，銀行今年會比去年好。