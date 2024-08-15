富邦率鷹眼聯盟 成功阻詐3.6億

富邦金控創台灣金融業之先，二○二二年率先提出「金融安全數位轉型藍圖」，並於二○二三年底，分享運用AI偵測專利技術建置的「鷹眼防詐預測模型」，在公私部門合作下組成「鷹眼識詐聯盟」，至今已有卅五家金融機構運用此系統，警示帳戶預先管控率最高已達百分之八十以上，並成功圈存逾三點六億元不被詐騙集團移轉成功。

富邦金控副董事長曾銘宗表示，身為金融犯罪最後一哩路的守門員，金融機構對於保護民眾資產安全責無旁貸。富邦「金融安全數位轉型藍圖」執行至今約一年半，最顯著的成效就是「鷹眼識詐模型」的建立，透過AI的學習，此模型判斷異常帳戶準確率較人工提升五五九倍，並可減少人工作業達百分之九十九。在公私部門合作下共組「鷹眼識詐聯盟」，卅五家金融機構攜手建構台灣防詐防護網。未來隨著鷹眼模型持續進化，可望讓預控機制更成熟完善，成為全民防詐的堅實後盾。

此外，今年「金融安全與數位科技趨勢論壇」針對「防制洗錢及打擊資恐資訊分享國際趨勢」、「數位轉型與金融科技」、「跨業合作共同打詐」等三大主題探討，總計吸引了超過六百位金融同業先進報名參與，論壇現場分享相當多精采的實例進行交流。其中金管會主委彭金隆致詞時，特別高度肯定富邦金控在結合金融同業共組「鷹眼識詐聯盟」一起防詐的用心。

展望未來，富邦期盼能藉由倡議，帶動台灣金融業投入「金融安全」議題，為保障民眾資產安全盡一份心力。