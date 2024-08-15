國泰世華 永續金融影響力績優

國泰世華致力於海內外發揮永續金融影響力，績效卓著。除2022年參與越南最大陸域風電的融資案，獲最佳風電融資獎殊榮外，國泰世華也承作如菲律賓第一件永續連結貸款；另亦有多項案例，如與醫材製造商客戶合作，訂定多項關鍵績效指標（KPI），雙方議定包括降低工傷率、最低女性員工比率及節水、節電和擴大綠電使用計畫等指標。

國泰世華在海內外永續金融創新上締造許多新紀錄。國泰世華副總經理温珍瀚舉例說，該行在2022年參與越南最大陸域風電的融資案，該案是首宗台灣本土銀行與亞洲開發銀行合力完成的專案融資，案場已於2022年12月建成商轉，並有20年期購售電合約（PPA）支持，2023年實際發電量已達計畫發電量的120%以上。

該案在2023年獲得國際權威媒體《財資雜誌》(The Asset)「年度最佳風電融資獎」。是我國銀行業開拓東南亞綠能融資市場之先例，也對金融業投入海外融資具指標意義。

國泰世華也承作菲律賓第一件永續連結貸款。温珍瀚表示，國泰世華與當地的大集團Villar洽談其旗下水務公司PrimeWater資金需求時，討論ESG相關的金融產品，發現對方財務長也希望能夠有不一樣的做法，於是雙方便攜手，尋找可以用於永續的指標，經分析其業務，最後共同了設定了檢視績效為漏水率與帳單收款率，背後反應的是減少水資源的浪費，及商品（自來水）品質。隔年檢視時，該企業經會計師查核確定有順利達標，國泰世華亦遵循承諾提供相應利率減碼。

在一件與醫材製造商客戶合作經驗中，雙方訂定了多項績效指標，其中包括環境（E）和社會（S）面向；該案中雙方議定了包括降低工傷率、最低女性員工比率，以及節水、節電、擴大綠電使用計畫等指標。