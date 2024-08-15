台新銀「愛的力量」 開放報名

台灣最大的網路公益票選活動「您的一票，決定愛的力量」將於今（15）日中午12時至8月31日中午12時止，開放社福團體及個人提案報名。

此活動由台新銀行公益慈善基金會聯合六家單位共同主辦，提供1,625萬元公益基金，共84個獎項，涵蓋五大領域。11月將由全民票選決定捐助團體。

台新銀行公益慈善基金會指出，本屆提案總共分五大領域，「社會福利」領域有10萬元、25萬元及50萬元三組，其他領域包含「數位學習」、「復能自立」、「社會企業」及「公益傳播」領域等獎項，除了「公益傳播」領域是平台中唯一開放個人提案報名外，其他領域提案內容只要符合慈善公益且受助對象為老人、兒少、身心障礙及弱勢族群的非營利組織，皆可上網申請。

團體可依自身提案規模及受惠對象，選擇報名的領域及組別，但每家僅能報名一個提案。活動時程分為三階段：團體提案（2024年8月15日至８月31日）、民眾上網票選（2024年11月1日至11月30日）及提案執行（2025年1月1日至11月30日）。

本屆活動以「一起為愛起舞」為主題，特別邀請國際舞蹈家簡珮如擔任活動代言人，以其勇敢追求夢想，並在舞蹈中展現堅韌和優雅的精神，相信愛的能量越大，舞台就越大，希望中小型社福團體能積極參與此活動，主動提出提案，與平台一起學習成長。

「您的一票，決定愛的力量」15年來持續培力中小型社福團體，鼓勵團體自立，邀請社會大眾投票，迄今已累積1,700多個社福團體提案獲選，突破4,000家次報名提案，受惠人次超過480萬，累計捐出超過3.5億元公益基金。活動將於10月1日公告通過初審名單，10月初舉辦促票宣傳說明會，11月開放民眾透過票選決定捐助的提案。