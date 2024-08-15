銀行提供的企業金融服務也得與時俱進。國泰世華銀行深耕企業金融服務，統籌主辦IC設計廠神盾（6462）公司26億元聯貸案日前正式拍板；國泰世華副總經理温珍瀚受訪時表示，該案不僅為神盾成立以來首筆聯合授信案，更是國內第一筆IC設計併購聯貸案，授信資金將用於支應併購矽智財（IP）公司乾瞻科技。

温珍瀚指出，在正式擔任神盾聯貸案主辦行時，國泰世華需協助其他銀行團評估本案，因此從國泰世華內部援引如聯貸團隊、財務顧問團隊、產業顧問及法律顧問等四大團隊，產出如產業報告、產業QA，以及舉辦客戶集團產業聯盟策略說明會等，讓各參貸行更了解企業的現況和未來發展，最終順利促成國內首筆IC設計聯貸案，並獲得市場1.58倍的超額認購。

國泰世華不僅統籌本次神盾案，面對其他AI與雲端數據成長所帶動的新興需求，亦能透過精準的財務眼光和豐沛的經驗，為客戶提供量身訂製的財務建議和解決方案。温珍瀚強調，國泰世華不僅協助企業籌資，亦致力成為「企業布局領航者」，而非「被動金融服務提供者」。

國泰世華透過四大方向主動出擊，包括：一，主動分析客戶財務表現，搭配聯貸與結構融資產品給予財務建議；二，主動分析產業趨勢，在併購需求下預測未來營運/資本支出並提供解決方案；三，主動研究客戶集團海內外交易模式，勾勒貿融及避險需求，搭配國泰世華銀行交易室與貿融團隊給予全方面建議；四，串接該行海外據點，針對客戶東南亞布局提供相應金融服務，國泰世華不僅單純作為資金的提供者，更進一步想著怎麼跟著客戶共同成長。

温珍瀚指出，國泰世華的併購融資團隊中，除了負責授信產品的財務專家，能提供客戶專業預估模型與融資架構建議；與多數聯貸團隊採外部合作律師的方法有別，國泰世華的團隊亦有專屬的In-house律師，能及時為專案提供法律意見。

此外，國泰世華更為每一併購案成立專案小組，並援引相關領域專家加入，提供最新產業Know-how。在這樣的人力配置下，使團隊能提供如股債配置、營運管理、法務合約等更廣泛的服務，精準提供客戶解決方案，降低客戶時間成本，這也是和多數其他傳統聯貸團隊組成最大相異之處。