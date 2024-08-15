聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰世華攻企金 四路出擊

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰世華銀行統籌主辦IC設計廠「神盾公司」26億元聯貸案，締造金融圈嶄新里程碑；圖為國泰世華副總經理温珍瀚。 記者余承翰／攝影
國泰世華銀行統籌主辦IC設計廠「神盾公司」26億元聯貸案，締造金融圈嶄新里程碑；圖為國泰世華副總經理温珍瀚。 記者余承翰／攝影

銀行提供的企業金融服務也得與時俱進。國泰世華銀行深耕企業金融服務，統籌主辦IC設計廠神盾（6462）公司26億元聯貸案日前正式拍板；國泰世華副總經理温珍瀚受訪時表示，該案不僅為神盾成立以來首筆聯合授信案，更是國內第一筆IC設計併購聯貸案，授信資金將用於支應併購矽智財（IP）公司乾瞻科技。

温珍瀚指出，在正式擔任神盾聯貸案主辦行時，國泰世華需協助其他銀行團評估本案，因此從國泰世華內部援引如聯貸團隊、財務顧問團隊、產業顧問及法律顧問等四大團隊，產出如產業報告、產業QA，以及舉辦客戶集團產業聯盟策略說明會等，讓各參貸行更了解企業的現況和未來發展，最終順利促成國內首筆IC設計聯貸案，並獲得市場1.58倍的超額認購。

國泰世華不僅統籌本次神盾案，面對其他AI與雲端數據成長所帶動的新興需求，亦能透過精準的財務眼光和豐沛的經驗，為客戶提供量身訂製的財務建議和解決方案。温珍瀚強調，國泰世華不僅協助企業籌資，亦致力成為「企業布局領航者」，而非「被動金融服務提供者」。

國泰世華透過四大方向主動出擊，包括：一，主動分析客戶財務表現，搭配聯貸與結構融資產品給予財務建議；二，主動分析產業趨勢，在併購需求下預測未來營運/資本支出並提供解決方案；三，主動研究客戶集團海內外交易模式，勾勒貿融及避險需求，搭配國泰世華銀行交易室與貿融團隊給予全方面建議；四，串接該行海外據點，針對客戶東南亞布局提供相應金融服務，國泰世華不僅單純作為資金的提供者，更進一步想著怎麼跟著客戶共同成長。

温珍瀚指出，國泰世華的併購融資團隊中，除了負責授信產品的財務專家，能提供客戶專業預估模型與融資架構建議；與多數聯貸團隊採外部合作律師的方法有別，國泰世華的團隊亦有專屬的In-house律師，能及時為專案提供法律意見。

此外，國泰世華更為每一併購案成立專案小組，並援引相關領域專家加入，提供最新產業Know-how。在這樣的人力配置下，使團隊能提供如股債配置、營運管理、法務合約等更廣泛的服務，精準提供客戶解決方案，降低客戶時間成本，這也是和多數其他傳統聯貸團隊組成最大相異之處。

IC設計 併購 國泰世華

延伸閱讀

勤誠新代盃智慧機器人大賽AI高手雲集 虎科大低成本智能製造奪冠

動力火車代言Uber「優步小黃」 公布用戶超愛在「這條路」搭車

台灣女子馬戲團「創造焦點」 首登捷克最大夏日馬戲節

宜縣府接管人文實驗學校 議員主張若學校內部抵制回歸公營亦無不可

相關新聞

產險簽單保費兩位數成長 業界看好明年挑戰3,000億元

產險業今年前七月簽單保費成績昨（14）日出爐，達1,623億元，較去年同期增加166億元，年成長率達11.4%。在各類產...

土銀新董座何英明 稅前獲利目標要衝破200億元

各大行庫新董座今天全面走馬上任，其中有舉行就任或交接典禮的不多，僅土銀和彰銀二家，土銀董事長何英明由總經理升任，由於是國...

彭金隆喊五面向公平待客

金管會主委彭金隆昨（14）日視察金融業ATM設置，他提出，未來期待所有金融機構，可以朝公平待客，對不同顧客提供完善服務方...

國泰世華攻企金 四路出擊

銀行提供的企業金融服務也得與時俱進。國泰世華銀行深耕企業金融服務，統籌主辦IC設計廠神盾公司26億元聯貸案日前正式拍板；...

台新銀「愛的力量」 開放報名

台灣最大的網路公益票選活動「您的一票，決定愛的力量」將於今（15）日中午12時至8月31日中午12時止，開放社福團體及個...

熱錢狂湧 台幣升1.66角

美國通膨如預期壓力減緩，主要亞幣昨（14）日全數翻揚，新台幣匯率也在熱錢大舉匯入下強勢彈升，盤中狂升2.08角、重返32...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。