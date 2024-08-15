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產險簽單保費兩位數成長 業界看好明年挑戰3,000億元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
在各類產險項目中，車險、航空險、意外險、健康險等成長率都達二位數以上，對簽單保費成長率貢獻最多。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
在各類產險項目中，車險、航空險、意外險、健康險等成長率都達二位數以上，對簽單保費成長率貢獻最多。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

產險業今年前七月簽單保費成績昨（14）日出爐，達1,623億元，較去年同期增加166億元，年成長率達11.4%。在各類產險項目中，又以車險、航空險、意外險、健康險等成長率都達二位數以上，對簽單保費成長率貢獻最多。

產險業者表示，只要新車銷售佳，車險保費必成長，依資料顯示，今年7月台灣新車銷售4.5萬輛，比去年同期成長近7.8%，前七個月有逾27.8萬輛新車領牌，比去年同期成長0.3%。由於國內進口車銷售愈來愈好，因進口車保費較高，加上第三人責任險費率持續提升，前七個月汽車任意險簽單保費達362億元，較去年同期增加34億元，成長率達10.4%。

除車險成長率超過一成外，依產險業者資料統計，航空險前七月簽單保費有10.3億元，較去年同期成長38.5%，單就7月來看，簽單保費收入有4.3億元，較去年同期增加超過一倍以上。

產險業者指出，航空險是指航空公司所投保的保險，包括機體、第三人還有乘客等，7月大幅成長的關鍵是長榮跟立榮機隊的機體險，之前都是透過長榮專屬保險承保，並不會計入產險市場保費，但因為今年改由所有產險業共保，因而帶動7月航空險數字明顯增長。

此外，工程險部分，前七月簽單保費117.6億元，較去年同期成長69.9%、將近七成。產險業者說，金額成長主要因離岸風電工程，工程險較容易受到單一工程承包啟動影響單月數字，因為單是7月，工程險的簽單保費金額就達到16億元、年增66.1%，占所有項目中成長幅度第二高；其次，也因保費上升則和保額、費率及再保成本提高有關。

產險業整體簽單保費不斷持續增長，產險公會理事長李松季看好，2024年整體產險業簽單保費將達到2,760億元，明年突破3,000億元不是問題，產險市場的成長空間還很大。

產險公會也表示，車險除了定期檢視「汽車險公會版商品」條款，未來將持續推動電動車專屬保單。

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