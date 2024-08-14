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彰銀董座胡光華上任 以十個英文字母形塑經營要訣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
彰銀14日舉辦董事長交接典禮，左為新任董事長胡光華，中為監交人常務獨立董事吳雨學，右為轉升任台灣金董事長的原任董事長凌忠嫄。圖／彰銀提供
彰銀14日舉辦董事長交接典禮，左為新任董事長胡光華，中為監交人常務獨立董事吳雨學，右為轉升任台灣金董事長的原任董事長凌忠嫄。圖／彰銀提供

彰銀今日舉行新舊任董座交接典禮，新任董座胡光華在交接典禮上全新提出未來經營彰銀的「SMART」和「ABCDE」 策略，除此之外，與會者轉述，前兆豐金董座張兆順特別前來觀禮；張兆順除了是胡光華的老長官，亦和昨日和胡光華交接，轉戰台灣金控董座的前任彰銀董事長凌忠嫄熟識，因此特來觀禮。

對於未來經營彰銀，胡光華除了提出「調結構、創收益、攻高端、展海外、拓通路」五大面向擴大彰銀規模之外，在未來的營運策略，更期許以SMART作為努力的方向。胡光華指出，所謂的S是Strengthening（強化），還有Shareholder（股東)，希望在既有核心業務強項外，擴大營運規模。透過創新改革，開發新種產品與服務以繼續提高本行競爭力與獲利水準，創造股東價值。

M則是Marketing（行銷）及Market Driven（市場驅動)，胡光華希望建立主動行銷文化，並參考市場上同業成功模式，創造更多元獲利來源。A則是AI（人工智慧）及Automation（自動化)，有效運用AI及機器人流程自動化，以有效降低人為錯誤、優化業務流程，提高作業效率。R則是Resilience（韌性)，亦即面對意外事故、人為或天然災害及資安威脅，務必要維持本行營運韌性與資訊安全。T是指Employee Training（員工訓練)，他認為，人才是銀行最重要的資產，透過經常的教育訓練、演練及輪調機制，提升彰銀員工專業技能及經驗累積，有效建立傳承制度。

另外，在管理及政策方向，他則另提出ABCDE作為指導方針。胡光華說明，所謂的A是Action（行動）及Accountability（當責），希望彰銀同仁積極展現行動力，勇於任事，主動發掘問題、解決問題，並落實主管機關責任地圖制度，建置以責任為基礎之公司治理架構。B是Better（更好的），亦即，凡是沒有最好，只有更好。盡其所能，持續優化及精進各項規章制度及管理辦法。C則是Compliance（法遵）及Customer（客戶），希望彰銀充分落實法令遵循與洗錢防制制度，精進識詐、阻詐作為，提升公平待客。D是Three Lines of Defense（三道防線），亦即貫徹三道防線的執行，預防人為弊端或作業缺失的發生。最後，E則是ESG，希望彰銀持續發揮永續金融影響力並善盡企業社會責任，精進推動ESG，使彰銀成為永續領導品牌之一。

他也表示，彰銀明年滿120歲，希望彰銀站在百年的基業上，發揮年輕活力創新精神，共同把彰銀帶向另一嶄新的局面，不僅再創營運獲利高峰，更能進一步實現「最值得信賴的金融服務提供者」願景，成為我國金融市場最重要的領導者之一。

張兆順 彰銀 股東

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