掌舵4.8兆資產合庫金 林衍茂：期許各子公司皆向上成長

合庫金（5880）新任董事長林衍茂14日正式上任，他原為合庫銀董事長，如今仍兼任銀行董座。林衍茂表示，從銀行到現在接任金控，期許各子公司都能有所表現，銀行目前狀況正常，且業務多元，除了房貸之外還有企金、理財、財務操作以及海外據點，調整空間大，持續在軌道上今年表現會比去年好。

林衍茂指出，證券子公司則受資本市場影響大，市場向上容易有所表現。票券子公司受升息影響，過去買的利率較低債券評價上出現損失，需要一段時間調整。現在金控下是銀行及創投表現最好，未來希望證券、票券等其他子公司都能一齊向上成長。

合庫金今年度分配現金股利0.65元、股票股利0.35元，總股利共配發1元，以去年EPS 1.17元計，配發率達85%。除權（息）交易日為8月14日；現金股利發放日為9月16日，總計將發出95.6億元。截至2023年底合庫金控總資產逾4.8兆元，再創歷史新高，為國內資產規模第六大的金控公司。