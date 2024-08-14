胡光華任彰銀董事長 期許SMART策略再創新局

彰銀（2801）於14日下午4時召開臨時董事會，推選原任兆豐金（2886）旗下兆豐銀總經理胡光華，擔任新任董事長。臨時董事會結束後，旋舉行董事長交接典禮，由常務獨立董事吳雨學監交。

胡光華為美國愛荷華州立大學企業管理研究所碩士，歷任合作金庫票券金融公司董事長、合庫金控（5880）暨合作金庫銀行副總經理、兆豐金控暨兆豐銀行總經理等職務，金融資歷豐富完整。過去擔任兆豐銀總經理期間，締造兆豐銀行獲利創下歷史新高紀錄，兆豐銀2023年全年稅後純益大賺310.16億元，累計全年每股稅後純益（EPS）為3.63元，今年來兆豐銀獲利仍穩坐公股行庫之冠。

胡光華於致詞表示，彰銀榮獲首屆永續金融評鑑肯定，去年及今年上半年稅前淨利分別達到162億元與94億元創下新高，凌忠嫄前董事長對於彰銀的領導貢獻有目共睹，相信彰銀能在企金、消金、財富管理及財務操作等銀行四大支柱逐步深化，經由「調結構、創收益、攻高端、展海外及拓通路」五大面向開創新局，奠定永續發展的根基。

胡光華表示，未來將以「SMART：S（Strengthening強化及Shareholder股東）、M（Marketing行銷及Market Driven市場驅動）、A（AI人工智慧及Automation自動化）、R（Resilience韌性）、T（Training教育訓練）」作為營運策略及努力方向，並以「ABCDE：A（Action行動及Accountability當責）、B（Better優化）、C（Compliance法令遵循及Customer客戶）、D（Three Lines of Defense三道防線）、E（ESG永續金融）」作為管理指導方針。

彰銀明年也將要邁入120歲，胡光華同時勉勵彰銀同仁攜手努力，站在百年基業上，發揮年輕活力與創新精神，共同將彰銀帶進另一個嶄新的局面，再創營運獲利高峰，更進一步實現成為最值得信賴的金融服務提供者願景。