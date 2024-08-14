Easy money讓你吃官司！銀行主管示警：當心詐團「借帳戶」

意外之財來得太容易，小心淪為詐騙集團的「車手」，不僅成為詐團共犯，還會吃上官司。台北富邦銀行副總經理蔡佩玲指出，最近詐團會找老百姓「借帳戶」，例如，先匯兩千萬到民眾帳戶裡，再請對方把錢提領出來，並提供五萬元「手續費」，民眾一旦上鉤，就成為詐團的「車手」，將被視為共犯。

蔡佩玲表示，近期發現詐團會向一般民眾「借帳戶」，主要是為了規避銀行查緝，讓帳戶看起來沒有異常情況，事實上，這樣的情況，鷹眼聯盟還是抓得出來；曾經有個民眾，帳戶已多年未使用，一周內卻突然匯入了七千萬，因出現異常，行員主動致電詢問，對方說自己是開早餐店的；但早餐店一周有七千萬進帳、顯然不合理，當銀行數度致電後，該帳戶民眾就失聯了、七千萬帳款也留在帳戶裡未取，顯然是「有問題的帳戶」。

蔡佩玲提醒，有時候詐團用五萬元紅包，就能騙到不少民眾願意「出借帳戶」，畢竟這大紅包，可能就是一般民眾一個月的薪資，但民眾一旦上鉤，就成為詐騙共犯，未來將有刑事責任、恐被判刑。

正因詐騙集團的犯罪手法日新月異，比起缺乏效率的人工檢視，科技運用更顯重要；因此，鷹眼聯盟將推動AI機器人聯合學習，讓AI機器人協助檢視帳戶的異常行為，達到提前預警，以及預警準確度提升等效果。