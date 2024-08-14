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暑假倒數計時 遠雄人壽推網路投保旅平險優惠

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

暑假進入倒數階段，不少民眾趁此全家一同出國旅遊，遠雄人壽提醒民眾，出遊前必備旅行平安險，保額應根據當地醫療費用水準進行估算，並涵蓋醫療與意外保障及海外急難救助服務。透過遠雄人壽網路投保平台，民眾可以依旅遊天數、地點進行保費試算，調整保障額度，投保程序簡單快捷，出發前1小時投保，3分鐘內即可輕鬆完成，立即享有海外突發疾病的住院、門診、急診全方位保障，並提供多項海外緊急救援服務。

自今年7月1日起，遠雄人壽旅行平安保險主約保費調降10%，涵蓋意外身故及失能的給付項目，保費便宜了一成，保障內容不變。以計畫前往北海道7天自助旅行的上班族王小姐為例，使用手機投保「遠雄人壽旅行平安保險」，保險金額新臺幣500萬元，並附加「傷害醫療保險給付附加條款」(保險金額50萬元)與「遠雄人壽新海外突發疾病醫療健康保險附約」(保險金額50萬元)，僅需支付保險費507元，平均一天約72元，即可享有最高500萬元的意外身故保險金和意外失能保險金保障，另再享海外急難救助服務。旅遊期間若發生意外傷害事故，或因法定傳染病以外的突發疾病有住院、急診或門診的就醫需求，只要符合保單條款約定皆可申請實支實付，讓整趟旅程，保障隨行無後顧之憂。

遠雄人壽除了調降旅平險保費外，更推出網路投保活動，即日起至10月31日，邀請您相約三五好友，一起網路投保小額終身壽險、定期壽險及重大疾病健康險，即有機會抽中「山野森活輕奢野旅渡假住宿券」，安排一趟國內豪華露營之旅，為忙碌的都會生活增加一點儀式感，放慢腳步，享受大自然的寧靜。此次調降旅行平安險保費和新增的投保優惠活動，體現遠雄人壽待客如親、同理用心的服務理念，無論是國內外旅行，致力為保戶提供最全面的保障，讓每位客戶愉快享受旅程的同時，擁有最安心的後盾。

此外，遠雄人壽網路投保平台共提供小額終老險、定期壽險、重大疾病健康險等4類7商品，網站首頁整合旅平險及保障型商品，透過直觀式的閱覽設計，按照不同需求情境，提供精要易讀好懂的商品說明、商品組合建議、投保QA問答、線上試算功能，便利各族群快速理解保障內容。

保費 保險金 旅平險 遠雄人壽

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