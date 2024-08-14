金管會主委彭金隆：打詐工作永無止盡 科技執法更具效率

金管會主委彭金隆14日出席「鷹眼識詐聯盟成果發表會」，他在致詞時表示，打擊詐欺是政府施政的首要項目，金融機構在阻詐過程中扮演關鍵角色，過去採取各式方法防堵詐騙，透過綿密的分支機構進行臨櫃關懷，看似普通的動作，兩年內攔阻1萬多件案件、阻詐逾百億元，是基層行員努力的成果。

彭金隆指出，金管會將持續請金融機構加強臨櫃關懷，並要與給予行員最重要支持與後盾。政府的打詐工作永無止盡，會盡力做好，但是為持續防止各式各樣的詐欺活動，金管會一直鼓勵金融機構運用新興科技防詐，這次的北富銀領軍的「鷹眼聯盟」也曾到金管會做簡報，讓他印象很深刻，是一個非常成功的案例。

彭金隆表示，利用科技執法會更有效率，除銀行自身努力外，透過跟執法機關合作，因應不同犯罪與交易型態，運用預先偵測機制，監控可疑交易與疑似不法行為，多管齊下希望能全力防詐。

彭金隆強調，打詐、阻斷不法金流，需要跨部門、跨領域的合作，藉由執法單位的協助，金融機構發展防詐模型，能夠貼近犯罪偵防實務，也能更精準掌握不法，發現異常帳戶，提前攔阻金流，保護民眾的財產安全，期待大家一起往這個方向努力。

金管會將持續推出精進作為，強化金融防詐的深度與廣度，增進金融安全，並督促金融機構與執法單位通力合作，共同防治詐欺犯罪。