民眾當心！大型行庫已盯上建商的支票購屋交易

民眾要小心了！倘若你在購屋時，建商要你用開支票方式付5%、10%、15%的訂金之後即可成立購屋合約，最後不見得能取得分戶房貸，因為已經有指標不動產大型放款行庫盯上這種交易方式，倘若建商習慣用這種方式遊說民眾買房，屆時銀行基於風控考量，恐怕會將這類分戶房貸列為「拒絕往來戶」。

另據了解，大型行庫也有觀察到儘管房市仍熱絡，但另一方面，法拍案件卻越來越多，其中主要原因，也和購屋者當初只憑約當房屋總價5%、10%的支票開立就買屋，卻付不出尾款，並使建商無法還款給銀行，因此使這些物件淪為法拍，因此，銀行更為提高警覺。至於銀行如何了解建商買賣交易方式是否妥適？行庫高層指出，可透過向其他建商同業了解，會私下問其他建商關於該建商的交易方式，並且去查該建商的交易合約，如果支票交屋太多，就會列入黑名單。

一位行庫高層分析，建商拿了5%、10%、15%的價款就成立購屋合約，是讓消費者冒險去買，不少建商向民眾遊說，蓋好了交屋房價就漲了，還建議客戶開支票，二年的支票期間，等於要負擔15%的總房價，最後退票、房子被拍賣；這位高層感嘆，甚至聽聞有建商還要叫客戶去開甲存戶、甲存支票，銀行也不希望房市有反轉時讓民眾有壓力，因此對這類交易會更提高警覺。

此外民眾在購屋時，地段仍很重要。例如就有銀行主管指出，儘管很多地區成數鬆綁，但有些地區則不一定。舉例來說，像新北市雖然放寬土城、林口這些地區成數，如金山、萬里、淡水、三芝，因為地處偏遠或量體太大，也不見會放寬成數，另外，林口對面的桃園龜山量體大，也會特別注意。另外像台南某些偏遠地區，明顯被台積電題材把房價炒過頭，銀行給予成數也會小心。

目前除了土地銀行之外，其他銀行都有銀行法第72條之2的大限，不過土銀對房貸業務亦有控管指標，據了解，主管機關金管會已要求土銀，以放款總量為基準，土建融業務不可超過25%、房貸比重不可高於35%，二者合計60%，因此，土銀仍會控管房貸的案源，土銀主管對此表示，首先會以土銀有承作該建商的土建融業務所衍生的分戶房貸優先承作，至於該案土建融雖非由土銀承作，但和土銀往來密切的建商，也會承作。

此外據了解，由於房仲業者過去所合作的許多銀行，房貸額度已額滿，因此亦有知名房仲集團，20幾年來第一次上門找土銀合作。

也有大型行庫主管指出，上半年土建融衰退，源於房子賣得好，直接由預收款來付營造費用就好，所以建融就不撥，致使發生每周案子都多，但動撥率卻降低現象，不過今年下半年從7月起，購地案子越來越多，主要因為建案銷量賣的好：「所以要補貨，就要購地！」因此，7月之後，土融業務又回來了。