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最新詐騙手法！金管會公文書遭冒用 緊急教2大辨識法

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
近期屢有外界反映有不法人士出具偽造之證券投資顧問事業營業執照、保證金契約書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書、金管會公告及函文等公文書詐騙投資款項情事如附件，金管會鄭重澄清，此為詐騙集團手法。圖／金管會提供
近期屢有外界反映有不法人士出具偽造之證券投資顧問事業營業執照、保證金契約書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書、金管會公告及函文等公文書詐騙投資款項情事如附件，金管會鄭重澄清，此為詐騙集團手法。圖／金管會提供

金管會公文都敢仿冒，金管會14日指出，近期屢有外界反映，有不法人士出具金管會公文書詐騙相當多，提醒民眾切勿上當相信。金管會已請證券期貨周邊單位持續辦理防制投資詐騙宣導，金管會證券期貨局及證交所等證券期貨周邊單位，與證券期貨三公會之網站並已設置專區，提供投資人查詢合法業者名單及反詐宣導資訊。

金管會附上兩大「辨識手法」：第一，金管會不會直接涉入民眾的金融交易；第二，金管會不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金。

金管會再次提醒民眾，若透過經濟部查詢公司登記資料，應注意合法證券投資顧問公司登記營業項目應為「H304011 證券投資顧問業」，而非一般投資顧問業。

金管會指出，近日有不法人士出具金管會公文書詐騙共出現四種類型，都是為了騙取投資人投資款項，成為詐騙集團最新手法，請民眾切勿相信。常見被盜用金管會文書四種類型，包括：證券投資顧問事業營業執照、保證金契約書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書、金管會公告及函文。

金管會以訂定「金融市場及金融服務業」的相關政策並監督管理金融機構，不會直接涉入「民眾」的金融交易，更不會以任何方式要求「民眾」辦理匯款或給付資金，提醒民眾務必提高防詐意識，小心投資詐騙。

仿冒 詐騙集團 金管會

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