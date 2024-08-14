最新詐騙手法！金管會公文書遭冒用 緊急教2大辨識法

連金管會公文都敢仿冒，金管會14日指出，近期屢有外界反映，有不法人士出具金管會公文書詐騙相當多，提醒民眾切勿上當相信。金管會已請證券期貨周邊單位持續辦理防制投資詐騙宣導，金管會證券期貨局及證交所等證券期貨周邊單位，與證券期貨三公會之網站並已設置專區，提供投資人查詢合法業者名單及反詐宣導資訊。

金管會附上兩大「辨識手法」：第一，金管會不會直接涉入民眾的金融交易；第二，金管會不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金。

金管會再次提醒民眾，若透過經濟部查詢公司登記資料，應注意合法證券投資顧問公司登記營業項目應為「H304011 證券投資顧問業」，而非一般投資顧問業。

金管會指出，近日有不法人士出具金管會公文書詐騙共出現四種類型，都是為了騙取投資人投資款項，成為詐騙集團最新手法，請民眾切勿相信。常見被盜用金管會文書四種類型，包括：證券投資顧問事業營業執照、保證金契約書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書、金管會公告及函文。

金管會以訂定「金融市場及金融服務業」的相關政策並監督管理金融機構，不會直接涉入「民眾」的金融交易，更不會以任何方式要求「民眾」辦理匯款或給付資金，提醒民眾務必提高防詐意識，小心投資詐騙。