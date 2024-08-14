銀行房貸爆「錢荒」 專家：貸款還有這些機構可選擇

據聯徵中心統計，今年3月國人申請房貸絕大多數還是跟銀行申請，人數約2.58萬人，占比達到88%，其次則是農漁會信用部約有2,201人申請房貸，占比約8%，信用合作社則是818人占比約3%，保險公司僅有340人，占比1%，由於銀行房貸趨於吃緊，購屋人可嘗試詢問非銀行體系的貸款條件。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房貸狀況雖然不見得貸不到，但在資金趨緊的過程，銀行難免會開始嚴選客戶，甚至是調高房貸利率或貸款成數，因此現在這些非銀行體系的金融機構，反而成為房貸碰壁的客戶可以去嘗試的方向。

曾敬德指出，過去都會區多是銀行重點經營範圍，農漁會則是在都會區以外或都會區邊陲吃香，農漁會就是當地重要的金融機構，他們常往來的客戶就很容易跟這些非銀行體系的金融機構貸款。

另外，曾敬德表示，從統計來看，農漁會貸款利率條件與銀行相去不遠，尤其現在銀行房貸吃緊以價制量狀況下，非銀行體系的房貸可能就有競爭力。