「鷹眼聯盟」成果發表 富邦金副董曾銘宗曝：金管會主委任內曾遇詐騙

富邦金控（2881）副董事長曾銘宗14日透露，自己曾在金管會主委任內接過詐騙電話，對方謊稱綁架他就讀大學的兒子，雖然後來有聯繫上、沒被騙到錢，但一整天心情都非常惡劣；還來也聽過在金融業服務的朋友，存了幾百萬的退休金被詐騙集團騙光，只好重返職場的案例，呼籲民眾要提高警覺、不要受騙。

富邦金控創台灣金融業之先，於2022年率先提出「金融安全數位轉型藍圖」，並於2023年底，分享運用AI偵測專利技術建置的「鷹眼防詐預測模型」，在公私部門合作下組成「鷹眼識詐聯盟」，至今已有35家金融機構運用此系統，警示帳戶預先管控率最高已達80%以上、成功圈存逾新台幣3.6億元不被詐騙集團移轉成功。

「鷹眼識詐聯盟」今日舉行運作成果展示及第三屆「金融安全與數位科技趨勢論壇」，行政院政務委員林明昕、金管會主委彭金隆、數位發展部政務次長林宜敬、內政部警政署署長張榮興以及農業金融署署長李聰勇都蒞臨致詞；主辦單位富邦金控由副董事長曾銘宗代表出席，同時「鷹眼識詐聯盟」35家金融機構代表也全數到場。

曾銘宗致詞時表示，刑事警察局數據顯示，有近六成的詐騙金流是透過線上通路進行，詐騙集團的犯罪手法日新月異；身為金融犯罪最後一哩路的守門員，金融機構對於保護民眾資產安全責無旁貸，唯有走在金融犯罪的前方，才能更完善的防患於未然。為此，富邦於2022年創台灣金融業之先，提出「金融安全數位轉型藍圖」，承諾將深耕四大策略，透過金融的力量導引產業，不斷擴大對社會的正向影響力。

富邦「金融安全數位轉型藍圖」執行至今約1年半，在「廣納多元科技應用」策略下，北富銀、富邦證券、富邦投信及富邦人壽已先後導入RPA流程機器人；另北富銀則在疑似洗錢交易監控作業導入AI，建立「eAML模型」(獵鷹模型)，藉由AI機器自動學習功能，大幅降減假警報率，假警報於第一階段測試即降低45%，並計畫於主管機關同意後，取代既有洗防系統。

在「前瞻量體投資」及「拓展國際合作網絡」策略中，最顯著的成效就是「鷹眼識詐模型」的建立。北富銀於2021年底建立鷹眼識詐模型，透過AI的學習，此模型判斷異常帳戶準確率較人工提升559倍並可減少人工作業達99%。在公私部門合作下共組「鷹眼識詐聯盟」，在警示帳戶的預先管控比率上，以今年1~6月成績來看，已有五家聯盟行的月平均預先管控比率落在50%以上(其中有銀行最高可達80%)、7家則落在30%~50%，預期後續在各家銀行讓AI持續學習後，此比率將穩步上升。截至今年6月底，「鷹眼識詐聯盟」已預先成功圈存逾新台幣3.6億元不被詐騙集團移轉，有效減少詐騙損失，未來隨著鷹眼模型持續進化，可望讓預控機制更成熟完善，成為全民防詐的堅實後盾。