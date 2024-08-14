明台產險挺奧運選手 獨家提供運動員專屬保險

為了讓出賽選手無後顧之憂，本次奧運由明台產險獨家提供60位選手運動員專屬保險。相較一般傷害保險或旅行平安險將柔道、跆拳道、拳擊等競技項目排除在承保範圍之外，明台則提供運動員意外傷害與醫療的完整保障。

明台產險表示，由於選手本身多兼具職業運動員身分，若代表國家參賽受傷將影響後續收入，因此本張保單更擴大包含運動員「暫時喪失工作能力」保障，當運動員因出賽受傷短期間無法參賽所致的工作損失，可按月獲得部分薪資補償，讓選手可以安心出賽為國爭光。

三井住友海上保險集團明台產物保險公司表示，本年初即發生職業運動員因缺乏完善保險機制、因而影響代表國家參與國際比賽的意願，更凸顯運動員專屬保險的重要性，由於運動員意外傷害與失能風險較一般保戶高，因此風險評估與分散機制也較為複雜，「明台產物團體運動員保險」是國內唯一一張運動員專屬保險，係13年前參考三井住友海上保險的日本保單設計，自此台灣才開始有相關保單。

明台產險個人保險核保處鄭麒麟協理表示，明台歷年來承保國內外各種賽事，提供運動員安心安全的保障。以國內賽事而言，近兩年臺北市全中運、臺中市全大運、臺南市全國運、全民運均由明台承保，另也承保職籃聯盟、足球競賽、中華職棒等職業比賽。在國際賽事而言，歷年奧運、亞運、棒球經典賽、威廉瓊斯盃亦均由明台所承保，長期擔任運動員的守護者。

明台產險表示，母公司三井住友海上保險集團長期支持運動，招募期待在國際上大顯身手的選手作為公司社員，提供穩定收入來源長期培訓。

明台產險自2018年起獲得教育部體育署認證為運動企業，由高層帶頭全員運動，定期舉辦員工運動會，鼓勵員工健康、生活、工作的全面平衡。自今年起員工出示定期到運動中心或健身房的單據、或是日行7千步以上的手機APP畫面，即可獲得考評加分，展現公司推廣全員運動與健康職場的決心。

明台產險進一步表示，聯合國2020年決議將運動作為永續發展的推動力量，國際奧會重申運動可促進社會發展六大面向。明台由鼓勵員工運動開始，進一步長期贊助中華職棒，以及石門水庫越野路跑、岱宇台中國際馬拉松等路跑活動，推廣全民運動的文化，具體實踐運動與ESG的永續發展。