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彰銀首推「容膝式ATM」 銀行掀搶購潮造成全台缺貨

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
彰銀首推容膝式ATM，銀行掀搶購潮造成全台缺貨。記者朱漢崙／攝影
彰銀首推容膝式ATM，銀行掀搶購潮造成全台缺貨。記者朱漢崙／攝影

金管會推動公平待客及友善金融服務，銀行分行裝置「容膝式ATM」已成為最新亮點，其中，彰銀更為全台首推「容膝式ATM」的銀行，由於愈來愈多銀行訂購該配備，造成全台大缺貨，彰銀因此訂出努力目標，今年底之前再增3家，明年全體分行合計至少要有11台。

在金管會建議下，包括渣打、匯豐、台中、高雄、陽信、華泰，也都來向彰銀觀摩這台ATM，但之後國銀爭相訂購，竟已造成全台大缺貨。

金管會主委彭金隆今日視察永豐銀、彰銀二家分行之後受訪時指出，希望全體國銀在公平待客及友善金融服務上的改善過程中，「沒有最好，只有更好」。

而彰銀除了容膝式ATM之外，另一大產品亮點，就是信用卡的晶片防盜刷機制，只要信用卡被盜，歹徒要換晶片時，只要一被翹開，整個信用卡面就會脫落，成為銀行局非常稱讚的亮點。

金管會透過訪查，希望能建立起相關的「標竿銀行」，銀行局長莊琇媛指出，去年金管會視察國銀分行服務時，即認為ATM的使用對於坐輪椅的身障者較為不便，今年彰銀推出全台第一家容膝式ATM，已帶動其他銀行跟進學習，另外永豐銀現在也有容膝式ATM。

彰銀指出，目前彰銀已有南港、北門、古亭等三家分行有容膝式ATM，已積極拜託NCR廠商能在缺貨狀態下設法提供，今年底將再增設2家分行，同時已確定會挑南三重、板橋光復、長安東路、竹北設置有容膝式ATM的示範分行。這台容膝式ATM，價格約為一般ATM的150%，亦即貴5成左右，但彰銀與永豐銀都強調，重點不在價格，而在於空間是否足夠，一般而言，新分行的空間會比較大。

ATM 信用卡 彰銀 金管會

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