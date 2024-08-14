北富銀率35家國銀建立國家級鷹眼聯盟 AI訓練大軍進場共同打詐

富邦銀行今日揭露鷹眼聯盟運作的最新進度，目前已加入聯盟的共有35家銀行，幾乎全體本國銀行都加入，在今年底之前，每家銀行都會有「AI同事」，亦即直接透過AI來教育行員使用鷹眼模型。此外，會在今年10月、11月，會有8家銀行先行完成「聯合學習」，亦即進行各家銀行阻詐經驗的反饋分享來精進模型的參數。

富邦金控今日舉行「鷹眼識詐聯盟」的成果發表會，未來35家銀行合作主要包括因應打詐專法的實施，將建立「鷹眼照會機制」，在異常帳戶上各銀行之間進行資訊的直接交換，另一則是建立「國家級的鷹眼模型」，亦即透過各銀行之間的「聯合學習」新科技等，來更進一步訓練防詐模型因應犯罪手法。

職掌鷹眼模型阻詐的前檢察官、富邦銀行副總蔡佩玲指出，詐團在各金融機構聯手阻詐之後，能新開戶的已經非常少，現在的問題帳戶都是「用借來的」，例如，詐團用3、5萬元的資金來借帳戶，比出借帳戶者的所得都要高，因此得逞。不過，鷹眼模型還是有許多預警機制可以過濾，例如，帳戶若已多時未動用，但突然一次要匯款數千萬元，或是龐大的匯款金額和帳戶所有者的職業不符，都會被注意。

富邦金控副董事長曾銘宗今日受訪時透露，他也曾接過詐團的恐嚇電話，十多年前詐團一通電話打來，以AI擬聲騙他兒子被綁架，他馬上打電話給正在讀大學的兒子來確認是否真有其事，當時那種情緒上的不安恐慌，至今令他印象深刻。

富邦銀行今日也分析鷹眼聯盟運用的最新成果，其中在警示帳戶的預先控管準確度，已有80%以上，並成功圈存超過台幣3.6億完成阻詐。蔡佩玲指出，事先被攔阻的1.8萬個帳戶裡經確認之後，有超過一半的帳戶其實都是詐團的帳戶。曾銘宗也表示，目前的準確度是60%，未來將朝100%準確的方向來努力。

富邦銀行也指出，透過AI學習，鷹眼模型判斷異常帳戶的準確率較人工提升559倍，並可減少人工作業率99%，另外，在警示帳戶的預先管制比率上，今年上半年已有5家的月平均預先管控率在50%以上，甚至有80%的，7家則在30%至50%。