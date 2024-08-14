大選年風險升溫！保護海外銀行員 金管會最快8月底發函

國際金融地緣政治動盪，美國將於11月舉行總統大選，另外帛琉、委內瑞拉等國年底前也將舉行大選，金管會銀行局緊盯保護金融機構海外銀行人員安全，預計將於8月底、9月初將發函給金融機構，給出行政指導原則，希望保護金融機構海外人員、財務等等各項風險。

是否建議有地緣政治變動風險的據點，金融機構提前撤出？銀行局局長莊琇媛14日指出，金管會尊重各經營者的決策決定，但對於地緣政治變動的區域市場，也希望金融機構多注意他們的行員人身安全。

莊琇媛指出，金管會內部已經展開相關研議與監理措施，目前正在循程序進行中，著重關心海外授信曝險管理、當地設點人員安全保護等等，涵蓋面相較為廣泛，涵蓋據點不會只限定中國大陸或是港澳分行，例如銀行業在海外設有超過650據點，同樣會納入。

是否包含大陸、港澳地區？莊琇媛表示，此次函令為針對全球金融機構據點，她舉例，今年是全球選舉年，尤其地緣政治情勢風險，此次透過函令希望再提醒金融機構，對於跨國據點當地的政經情勢變化、業務發展等，都要注意，目前已經在研議中，函令最快8月底、9月初將會出爐，屬於行政指導原則。