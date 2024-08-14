將來銀行阻詐行動網AI偵測可疑帳戶 累計攔阻6,000萬元

科技阻詐收成效，純網銀「將來銀行NEXT BANK」警示戶數則持續逆勢減少。自開業以來積極發展運用AI技術偵測可疑帳戶，成績卓越亮眼，警示戶數首年度減降四成、開業第二年再減少三成，顯示「將來阻詐行動網」成效顯著，以卓越表現響應政府反詐政策。

據統計，截至去年底為止，全台銀行及信合社警示帳戶戶數已達11萬8,356戶，較前一季新增7,590戶。將來銀行得以逆勢減少警示戶，關鍵在於透過「事前、事中、事後」三階段建置完善的將來阻詐行動網，自開業短短2年半內，已累計阻斷近6,000萬元不法資金流向詐騙帳戶。

將來銀行指出，詐騙集團多有其特殊的數位帳戶異常開戶態樣，透過掌握最新的開戶異常樣態，可進行精準有效的事前把關；其次，客戶與將來銀行發生金流往來後，以自行建置AI模型進行偵測，運用機器學習及大數據分析等技術輔助清查可疑帳戶。

不僅如此，將來銀行建置NBI（NEXTBANK Business Intelligence）即時監控儀表板快速檢測異常帳戶，並根據交易態樣滾動式調整偵測參數，有效提升防詐效果。

倘若不幸發生詐騙案件，將來銀行提供二十四小時客戶服務，及建立前、後台聯絡網，會主動設控保護客戶資產及成功攔阻詐騙資金，亦強化善良管理人責任，積極聯繫警示帳戶開戶人與被害人，此舉成效斐然，開業至今累計協助返還近三百名被害人回收受騙款項。

將來銀行指出，身為科技金融的代表性銀行之一，透過科技力來防堵帳戶遭不法使用，持續加強整體防詐工作，確保客戶財產安全，是持續且努力不懈的長期承諾。