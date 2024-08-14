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產險業前七月簽單保費1,623億元 年成長雙位數

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

產險業今年前七月簽單保費數字14日出爐，達1,623億元，較去年同期增加166億元，年成長率達11.4%。在各類產險項目中，又以車險、航空險、意外險、健康險等成長率都達二位數以上，對簽單保費成長率貢獻最多。

產險業者表示，只要新車銷售佳，車險保費必成長，依資料顯示，今年7月台灣新車銷售4.5萬輛，比去年同期成長近7.8%，前七個月有逾27.81萬輛新車領牌，比去年同期成長0.3%。由於國內進口車銷售愈來愈好，因進口車保費較高，加上第三人責任險費率持續提升，前七個月汽車任意險簽單保費達362億元，較去年同期增加34億元，成長率達10.4%。

除車險成長率超過1成外，依產險業者資料統計，航空險前七月簽單保費有10.3億元，較去年同期成長38.56%，單就七月來看，簽單保費收入有4.3億元，較去年同期增加超過一倍以上。

產險業者指出，航空險是指航空公司所投保的保險，包括機體、第三人還有乘客等，七月大幅成長的關鍵在國內航空公司的保單為一年一約，七月簽新約入帳，帶動七月航空險數字明顯增長。

此外，工程險部分，前七個月簽單保費117.6億元，較去年同期成長69.9%、將近七成，產險業者說，工程險較容易因單一工程承包啟動，影響單月數字，因為光是七月，工程險的簽單保費金額達到16億元，年增66.13%，占所有項目成長幅度第二高，其次，也因保費上升則和保額、費率及再保成本提高有關。

保費 產險

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