2024超搶手ATM曝光！貴1.5倍仍缺貨 至少7銀行展現興趣

2024年超搶手ATM曝光，14日出現在彰銀以及永豐銀的容膝式ATM，專門提供給身障朋友使用，基於金管會希望銀行打造普惠金融友善分行，據了解，即便比一般ATM貴1.5倍，仍已經有至少7家銀行展現興趣，廠商坦言供不應求。

金管會主委彭金隆今指出，對彰銀以及永豐銀設置無障礙設施的友善分行，表達肯定，未來期待所有金融機構，可以朝公平待客，對不同顧客提供完善服務方向，改善過程沒有最好只有更好，希望可以加強品質、提供滿意度。

7家銀行據了解，除了彰銀將在明年前再引進8台，永豐銀也規劃在未來6都的重點友善分行各設置一台，另外，包括外銀子行的滙豐銀、渣打銀，以及本土台中銀、陽信銀、華泰銀等，都已經低調到彰銀參觀容膝式ATM，傳出陽信今年將要引進。另外，其他金融機構也有機會可能在3年內開始佈點。

金管會主委彭金隆今日偕同銀行局、衛生福利部等跨部會首長，親臨永豐銀友善分行濟南路分行以及彰銀的南港分行視察，兩家分行同樣設置「具容膝式ATM」以及友善手語服務，彰銀更推出全台首張視障信用卡。

彰銀表示，目前已經在南港分行、北門分行以及古亭分行設置「具容膝式」的無障礙ATM，年底前預計將在台中分行、南台南分行分別各設置一個，明年則至少再於6家分行設置，基於空間擺放，將優先設置有搬遷規劃的分行，例如南三重分行、光復分行、長安東路分行、竹北分行等。而且自8月起，彰銀指出，現有的視障語音ATM也將新增語音存款功能，視障人士在銀行非營業時間，可以輕鬆完成存款交易。

永豐銀總經理莊銘福則指出，永豐銀希望未來3到5年，所有分行可以打造成無障礙分行，短線先希望在每個六都行政區的分行，都可以設置一台「具容膝式ATM」，中長線基於有些老舊建築環境困難，可能會有搬遷計畫，但服務老舊社區的分行不可能搬走，這種分行會思考如何整合線上與線下服務。