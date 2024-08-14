永豐銀莊銘福：估美經濟軟著陸 若Fed慢慢降息是好事

美國7月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，顯示通膨壓力趨緩，帶動市場對美國聯準會（Fed）9月降息預期升溫，永豐銀行總經理莊銘福今天表示，高利率環境公司經營不易，美國若慢慢降息，對產業及公司行號都有助益，企業好對銀行就是好事；他也預期美國經濟朝向「軟著陸」。

金管會主委彭金隆今天上午率銀行局長莊琇媛、銀行局副局長童政彰等人，前往視察永豐銀行濟南路分行及彰化銀行南港分行無障礙設施。

莊銘福於金管會參訪結束後接受媒體聯訪表示，永豐銀每家分行均配備身心障礙友善設施，但有些設備尚未普及至每一家分行，例如容膝式ATM是永豐銀很想推動的目標，預算非重點、重點是要普及化，但廠商供應不及、無法交貨，目前永豐銀全行設有1台容膝式ATM，預計今年底可增至3台，未來希望六都行政區至少都能有1台容膝式ATM，最終希望每家分行都設置容膝式ATM。

莊銘福提到，有些分行位於較老舊建築，要做到完全無障礙環境有困難，若有些位址建築不適合為身心障礙者服務，將納入未來搬遷優先考量，會抓3到5年計畫推動改善，但他也坦言，據點還是要選在人多地方服務民眾，銀行會碰到的困難是在有些老舊社區深耕已久，服務在地居民，不太可能搬遷，如此類據點首要目標將是會思考線上線下如何整合服務。

對於美國7月生產者物價指數（PPI）增幅低於預期，市場預期美國9月降息可能性走高，莊銘福認為，美國若啟動降息，對產業或公司行號都將有不小助益，因在高利率環境，公司經營確實不易，觀察過去2年除了美國、台灣等地外，其他地方經濟表現都不怎麼優異，即是因高利息環境造成。

莊銘福指出，若美國採取慢慢降息態度，不要一次降太快，對企業經營會有很大幫助，就銀行角度而言，「企業好對我們就是好事」；他也預期，美國經濟勢必將走向軟著陸，而非硬著陸。

永豐銀行母公司永豐金控今年7月於董事會下新設永續發展委員會，由集團內跨公司董事組成委員會，共同推動金控及各子公司永續政策及工作計畫，其中，公平待客及金融友善措施已列入永續發展委員會督導管理重點工作之一。