股市波動放大 國泰投顧：控波動+槓鈴策略應對
國泰投顧指出，隨著接近美國總統大選股市波動攀升以及潛在類股輪動展開，投資人可以透過「控波動」加上「槓鈴策略」布局。摩根士丹利環球平衡收益基金從去(2023)年底大幅加碼股票操作到目前股債約當五五比的中性水位，同時力求實現「控波動」。該基金除了持有一籃子標準普爾500指數占投資組合約34%，同時持有高品質債券包含美國公債、投資等級債等，達到同時布局於高風險和低風險的「槓鈴策略」。
8月初全球股市波動飆升，衡量美股波動的VIX指數於8月5日盤中飆升至65.73，來到新冠疫情2020年3月以來最高。回顧7月美股表現，美股表現分化似乎已透露些許端倪：標準普爾500指數7月單月上漲1.22%，然而2024年以來交易高度集中的美股七雄單月卻下跌5.86%。
國泰投顧認為，隨著年末到來，「兩大面向」或將影響接下來幾個月的全球金融市場表現，尤其值得投資人留意。
面向一：接近美國總統大選股市波動加劇
VIX指數常被投資人稱為恐慌指標，反映市場對標準普爾500指數未來30天波動預期。國泰投顧統計分析指出，VIX指數往往在接近美國總統大選時進一步攀升，以1992年以來八次美國大選年來看，VIX指數往往在下半年從8月逐步攀升，反映美國股市越接近大選，波動更大。近期VIX指數迅速攀升至8月5日的盤中高峰65.73，在在反映美國大選年的情況，國泰投顧表示，投資人不妨在投資部位納入固定收益資產降低投資波動。
面向二：市場情緒轉變類輪動或將展開
美股7月開始市場輪動引起投資人注意，也就是資金從某些股票轉向其它股票。今年上半年投資人交易集中偏好泛半導體類股趨勢，已在7月出現轉變。美股標準普爾500指數上半年漲幅最多的為資訊科技類股的28.24%及通信服務的26.68%；然這兩類股在7月卻分別遞交出負報酬拖累表現的-2.09%與-4.01%，反而由其他類股開始領漲。國泰投顧表示，美股漲跌輪動部分原因是資金可能開始從今年上半年領漲的資訊科技類股開始擴散；另一部份可能是投資人賣出漲高的美股七雄並重新平衡投資部位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言