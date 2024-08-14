股市波動放大 國泰投顧：控波動+槓鈴策略應對

國泰投顧指出，隨著接近美國總統大選股市波動攀升以及潛在類股輪動展開，投資人可以透過「控波動」加上「槓鈴策略」布局。摩根士丹利環球平衡收益基金從去(2023)年底大幅加碼股票操作到目前股債約當五五比的中性水位，同時力求實現「控波動」。該基金除了持有一籃子標準普爾500指數占投資組合約34%，同時持有高品質債券包含美國公債、投資等級債等，達到同時布局於高風險和低風險的「槓鈴策略」。

8月初全球股市波動飆升，衡量美股波動的VIX指數於8月5日盤中飆升至65.73，來到新冠疫情2020年3月以來最高。回顧7月美股表現，美股表現分化似乎已透露些許端倪：標準普爾500指數7月單月上漲1.22%，然而2024年以來交易高度集中的美股七雄單月卻下跌5.86%。

國泰投顧認為，隨著年末到來，「兩大面向」或將影響接下來幾個月的全球金融市場表現，尤其值得投資人留意。

面向一：接近美國總統大選股市波動加劇

VIX指數常被投資人稱為恐慌指標，反映市場對標準普爾500指數未來30天波動預期。國泰投顧統計分析指出，VIX指數往往在接近美國總統大選時進一步攀升，以1992年以來八次美國大選年來看，VIX指數往往在下半年從8月逐步攀升，反映美國股市越接近大選，波動更大。近期VIX指數迅速攀升至8月5日的盤中高峰65.73，在在反映美國大選年的情況，國泰投顧表示，投資人不妨在投資部位納入固定收益資產降低投資波動。

面向二：市場情緒轉變類輪動或將展開