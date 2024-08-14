美國聯準會預防式降息前一個進場 定時定額報酬率竟如此靚

台股表現方面，野村投信表示，由於與美國股市相關性較高，短線可能會面臨震盪修正壓力，但基於股市多頭格局未變，投資人不妨趁著震盪修正時逢低布局；若擔心股市波動，可採取定期定額方法來克服恐懼，統計前一次2019年美國聯準會預防式降息，若是在降息前一個月就提前以定期定額布局台股，加權指數在半年、一年、二年及五年的表現分別為9.8%、6.0%、42.1%、57.6%，表現可說相當亮眼。

野村投信表示，美國景氣衰退疑慮衝擊全球股市，加上日銀突然升息之舉，台股進入8月後波動十分劇烈，先前漲多的電子尤為重災區，投資市場人心惶惶。根據歷史數據統計，每當台股大跌之後，一周內於低檔上下震盪機率偏高，預計指數進入橫盤整理，兩周後指數反攻機率攀升至70%以上，因此，指數大幅修正後，本益比回落，操作可續留意成長前景佳的個股，定時定額分批布局質優的台股基金，紀律投資，把握後市反彈機會。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，這波台股的修正屬於「合理且健康」的修正，基本面的樂觀展望其實沒有改變，反而是因消息面引發的修正讓股票估值回到比較合理的水準，有助於未來股價繼續上攻，根據彭博統計多位分析師的預估，台股上市櫃企業獲利在今明兩年仍有高達雙位數以上的成長，可以發現AI趨勢帶給台灣供應鏈成長的動能依然強勁，也是支撐股價的最大底氣，而在考量獲利成長性之後，目前台股大盤的本益成長比(PEG)僅約1.14倍，相對全球主要股市而言非常具有投資吸引力，無論是從基本面亦或是評價面來看，台股都具備持續向上的動能及優勢，未來的成長空間依然值得期待。

9月聯準會是否會降息成為市場關注另一個重點，張繼文進一步分析指出，聯準會降息原因主要對於經濟成長放緩的擔憂，而降息則有於提振民間消費並降低企業融資成本，對經濟成長與企業獲利而言是一個大補丸，因此無論聯準會何時啟動降息，投資人不需感到擔心，反而應該以利多視之；除此之外，投資人應該將焦點放在經濟成長狀況，這才是決定多頭能否延續的關鍵。

從過去五次聯準會降息經驗來看，張繼文進一步分析，2001年、2007年及2020年由於經濟陷入衰退，股市出現比較明顯的回檔，反而在1998年及2019年經濟僅是放緩並未衰退，可以看到美股及台股在降息期間都保持上漲格局不變。根據彭博統計多位分析師的預估，市場普遍認為美國今年兩年的經濟仍可維持正成長，並且是連續8個季度的正成長，同時市場預期還在持續上修；這也代表美國經濟仍具有韌性，還不至於陷入衰退，也就是軟著陸機會極高，短線上股市或許會因為接近聯準會降息時間點而震盪加大，但考量經濟仍能維持正成長，股市長線仍是多頭行情不變。